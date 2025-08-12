Diputados RN recurren al Servel para que se apliquen sanciones al PC tras publicación de las JJ.CC. contra Contralora

Los jefes de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Miguel Mellado y Carla Morales, oficiaron a la presidenta del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, para que determine si el Partido Comunista infringió la legislación sobre partidos políticos tras una publicación en redes sociales por parte de las Juventudes Comunistas.

Se trata de una publicación con el rostro de la controlora Dorothy Pérez en que se afirma que está en “contra les estudiantes”, tras el pronunciamiento del ente fiscalizador sobre el uso de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

Según los diputados de RN esta imagen “menoscaba a la Contralora General de la República y a la institución que encabeza”.

En el oficio, los parlamentarios afirman que lo realizado por las Juventudes Comunistas, “instancia orgánica que de conformidad con los estatutos del Partido le pertenece, elaboró, publicó y difundió el contenido (...) imagen que afecta a la persona de doña Dorothy Pérez, Contralora General de la República, exponiéndola públicamente como una suerte de enemiga del estudiantado”.

Asimismo, indicaron que la contralora “ha tenido severos cruces con autoridades y dirigentes del Partido Comunista con ocasión de otros dictámenes, particularmente en relación a la confianza legítima”, lo que, según los legisladores, fue tomado por el presidente del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, como “precarización absoluta del empleo público”.

“Lo obrado por las juventudes del Partido Comunista de Chile sobrepasa el límite tolerable de la libre crítica y busca establecer una suerte de coerción en contra de un órgano de control del gobierno, cuestión especialmente reprochable cuando el Partido Comunista pertenece a la coalición oficialista”, recalcan.

Y agregan que “el matonaje a autoridades públicas mediante redes sociales bien puede constituir una amenaza cuyo único objetivo es obtener resoluciones favorables o inhibir aquellas que no favorecen, lo que es inaceptable y soluciona frontalmente con los fines de los partidos políticos”, que es contribuir con el fortalecimiento “de la democracia y al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile y en las leyes”.

Y añaden que “la democracia no se fortalece debilitando o calificando como enemigo a quien ejerce el control administrativo-interno de los órganos de la Administración del Estado”.

De esta forma, acusan que lo realizado por las Juventudes Comunistas “es una manera de socavar las barreras que como sociedad hemos construido en contra de la corrupción. Esta clase de actuaciones entorpece la labor del Ente Contralor y coloca en riesgo a sus funcionarios, partiendo por la propia Sra. Contralora cuya imagen se utiliza indebidamente y se sitúa como contraria a un determinado segmento de la población (los estudiantes)”.

“Esto puede incentivar además a conductas riesgosas y violentas contra la institucionalidad del Estado, lo que claramente debe prevenirse”, argumentaron.

