Diputados RN piden al presidente de la Cámara sesión especial para votar proyecto de ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Tras el asesinato de un joven de 35 años en la comuna de Lampa, presuntamente cometido por menores de edad, los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para votar el proyecto de ley sobre Responsabilidad Penal Adolescente. “¿Cuántos muertos y asesinados más necesita nuestro país (...) para que el gobierno se dé cuenta que no estamos en un país normalizado?”, cuestionó el legislador por la región de Valparaíso.

El legislador afirmó que “estamos enfrentando la peor crisis de seguridad en nuestra historia (…) es por eso que le hemos solicitado al presidente de la de la Cámara de Diputados que llame a una sesión especial para que ponga el proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente”.

Y agregó: “Menores de edad asesinando casi todos los días (...) con las peores cifras en la historia, y con penas que son vergonzosas y que llaman a la impunidad y a un castigo para las víctimas, y no para los victimarios. Basta que los menores de edad no paguen ningún costo por los asesinatos que cometen, eso está generando un incentivo perverso en nuestro país”.

Mientras que el diputado Diego Schalper afirmó que “les quede claro a los chilenos que ser menor de edad no da licencia para matar. Ya basta esta desidía, basta de indolencia y por lo tanto le exigimos al Gobierno que ponga por delante los intereses de Chile”.

Para coincidir luego en la necesidad de una sesión especial “incluso el 16 de septiembre, en la víspera de las Fiestas Patrias, para que discutamos este tema y le demos seguridad a los chilenos. Si el Gobierno no quiere hacerlo, lo tendrá que hacer el parlamento, y por eso, le hemos pedido al presidente de la Cámara que haga lo que el ministro de Seguridad está siendo incapaz de hacer”.

Los parlamentarios de Renovación Nacional formalizaron su solicitud con una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro.

PURANOTICIA