Diputados RN ofician a ministra Steinert solicitando la implementación de un plan especial ante aumento de secuestros

Los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper, Eduardo Durán, Mauro González, Ximena Ossandón y Andrés Celis, oficiaron a la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, solicitando la implementación de una estrategia especial de prevención y reacción frente al aumento de secuestros en el país.

La acción surge en medio de una creciente preocupación por este delito, que según cifras del Ministerio Público ha ido en aumento en los últimos años. De acuerdo al documento, mientras en 2020 se registraron 466 causas por secuestro, en 2024 la cifra ascendió a 868, evidenciando un alza significativa en este tipo de hechos.

En el oficio, los parlamentarios advierten que el secuestro “supone una de las más graves afectaciones a la libertad de las personas”, pudiendo derivar en delitos aún más graves como lesiones, violación o incluso homicidio. Asimismo, recalcan la necesidad de una “reacción policial rápida y estratégica” para enfrentar especialmente los casos de carácter extorsivo.

En esa línea, los diputados solicitan al Ejecutivo “adoptar una estrategia de prevención y reacción” que coordine el actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad, junto con informar sobre las medidas y protocolos actualmente vigentes para enfrentar este fenómeno delictual.

El jefe de bancada de diputados RN, Diego Schalper, explicó que “un grupo de diputados de Renovación Nacional, hemos solicitado a la ministra Steinert que nos indique cuál es la estrategia que está llevando adelante para dimensionar y enfrentar la lamentable situación que está ocurriendo respecto de los secuestros que están padeciendo ciertas personas”.

En ese sentido, agregó que “nos parece que en este tipo de delitos tan graves y tan violentos hay que ponerles atajo de inmediato, y por lo mismo hemos enviado un oficio requiriendo información y también poniéndonos a su disposición para contribuir desde la legislación en que esto se corrija lo antes posible. Así que lo vamos a trabajar intensamente, de manera de enfrentar este lamentable flagelo de los secuestros”.

Por su parte, el integrante de la comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo que “el secuestro es uno de los delitos más graves y no puede tener espacio en nuestro país. Aquí se necesita mano firme y acciones concretas, fortalecer la inteligencia policial, coordinación real entre las instituciones y sanciones ejemplares para quienes cometen estos crímenes”.

Finalmente, el parlamentario enfatizó que “es un gran desafío que tiene el Ministerio de Seguridad, por eso estamos solicitando medidas y cuál va a ser su plan de acción”, en medio de una agenda marcada por el combate al crimen organizado y la creciente preocupación ciudadana por la seguridad.

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