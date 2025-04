Diputados RN llaman a la CUT a "ser responsable con los actuales trabajadores" por propuesta de alza del sueldo mínimo

Los diputados de Renovación Nacional que integran la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum y Mauro González, criticaron la propuesta presentada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que busca un aumento del 12% del sueldo mínimo este año y un alza progresiva hasta llegar al millón de pesos en 2029.

El diputado Sauerbaum dijo que entienden “que la CUT es el brazo armado de la candidatura del Partido Comunista, pero tiene que ser responsable con los trabajadores que hoy día están fuera del mercado laboral”.

“Hay 900.000 cesantes, 400.000 personas hoy día no buscan empleo porque el mercado laboral ya simplemente no los puede absorber. Hay 2.600.000 personas que trabajan en la informalidad, ganando menos que el salario mínimo”, añadió.

Además, realizó un llamado a la CUT a “ser responsable con los actuales trabajadores, pero también con quienes han perdido el empleo, justamente porque el mercado laboral no ha podido soportar hoy día la rebaja horaria de 40 horas, el aumento de salario mínimo y ahora la nueva cotización previsional extra del 6%”.

Por su parte, la diputada Ossandón sostuvo que “el ingreso mínimo mensual es un salario de protección al ingreso al mercado laboral. Tienen muy claro que no es un salario subsistencia. La subsistencia se construye complementariamente con subsidios, por ejemplo, habitacionales, de agua, maternales, de basura, etcétera. Entonces, la subsistencia de la familia, es un tema de seguridad social. No es un costo del empleador, no puede serlo”.

“Ya sabemos que existen trabajadores dispuestos a trabajar por menos de 500 mil pesos y empleadores que no pueden pagar 500 mil pesos. Entonces, ahí estamos, de alguna forma, creando más informalidad…Subir el ingreso mínimo mensual es justamente la solución de un Gobierno que, lamentablemente, ha sido flojo, que no ha podido dinamizar la economía ni crear condiciones para generar empleo, esa es la solución”, afirmó.

A su vez, el diputado González advirtió que la propuesta de la CUT “es una receta que puede sonar bien desde la teoría o desde la comodidad de una oficina sindical, pero en la práctica solo termina perjudicando a quienes más necesita cuidar: los trabajadores. Si seguimos subiendo el salario mínimo sin crecimiento económico, vamos a terminar destruyendo más empleos, especialmente en las pymes que hoy están ahogadas”.

PURANOTICIA