Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Diputados RN exigieron la salida de directora regional del SernamEG por retraso en audiencia del caso de Nabila Rifo

Diputados RN exigieron la salida de directora regional del SernamEG por retraso en audiencia del caso de Nabila Rifo

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Parlamentarios oficiaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana y le pidieron dar "una señal clara y reparatoria".

Diputados RN exigieron la salida de directora regional del SernamEG por retraso en audiencia del caso de Nabila Rifo
Miércoles 22 de octubre de 2025 14:05
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Carla Morales en calidad de jefe y subjefa de bancada respectivamente, oficiaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, luego que la directora regional del SernamEG en Coyhaique, María Patricia Baeza, llegara tarde a la audiencia sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, impidiéndose así su ingreso al tribunal.

Los parlamentarios calificaron el hecho como “un nuevo traspié institucional del SernamEG” y exigieron que la ministra adopte medidas disciplinarias contra la funcionaria, señalando que este episodio “refleja la falta de compromiso y diligencia del Gobierno con las víctimas de violencia de género”.

“El SernamEG tiene su sede a pocos metros de la Corte de Apelaciones y aun así su directora llegó tarde. Es simplemente inaceptable”, advirtieron los legisladores.

Recalcaron que “una autoridad que no logra llegar a tiempo a una audiencia de esta relevancia demuestra una preocupante desafección hacia las víctimas que debería representar”.

Para los congresistas, este episodio “envía una señal profundamente equivocada a las mujeres de Chile” y “revela la incoherencia de un Gobierno que se autodenomina feminista pero cuyos actos reflejan desinterés, descoordinación y falta de compromiso real con la defensa de las víctimas”.

El oficio ingresado por los parlamentarios señala además que “la conducta descrita compromete gravemente la credibilidad del servicio y afecta la confianza pública”, y que “no hay consistencia entre el discurso feminista del Gobierno y la falta de empatía institucional ante un caso tan emblemático como el de Nabila Rifo”.

Finalmente, Sauerbaum y Morales emplazaron a la ministra Orellana a dar una señal clara y reparatoria, disponiendo la salida de la directora regional del SernamEG.

“Las víctimas de violencia, especialmente quienes han sobrevivido a hechos tan brutales, merecen un Estado presente, responsable y comprometido, no autoridades que llegan tarde y revictimizan a quienes ya cargan con el dolor”, concluyeron.

PURANOTICIA

Cargar comentarios