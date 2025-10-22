Diputados RN exigieron la salida de directora regional del SernamEG por retraso en audiencia del caso de Nabila Rifo

Los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Carla Morales en calidad de jefe y subjefa de bancada respectivamente, oficiaron a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, luego que la directora regional del SernamEG en Coyhaique, María Patricia Baeza, llegara tarde a la audiencia sobre la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, impidiéndose así su ingreso al tribunal.

Los parlamentarios calificaron el hecho como “un nuevo traspié institucional del SernamEG” y exigieron que la ministra adopte medidas disciplinarias contra la funcionaria, señalando que este episodio “refleja la falta de compromiso y diligencia del Gobierno con las víctimas de violencia de género”.

“El SernamEG tiene su sede a pocos metros de la Corte de Apelaciones y aun así su directora llegó tarde. Es simplemente inaceptable”, advirtieron los legisladores.

Recalcaron que “una autoridad que no logra llegar a tiempo a una audiencia de esta relevancia demuestra una preocupante desafección hacia las víctimas que debería representar”.

Para los congresistas, este episodio “envía una señal profundamente equivocada a las mujeres de Chile” y “revela la incoherencia de un Gobierno que se autodenomina feminista pero cuyos actos reflejan desinterés, descoordinación y falta de compromiso real con la defensa de las víctimas”.

El oficio ingresado por los parlamentarios señala además que “la conducta descrita compromete gravemente la credibilidad del servicio y afecta la confianza pública”, y que “no hay consistencia entre el discurso feminista del Gobierno y la falta de empatía institucional ante un caso tan emblemático como el de Nabila Rifo”.

Finalmente, Sauerbaum y Morales emplazaron a la ministra Orellana a dar una señal clara y reparatoria, disponiendo la salida de la directora regional del SernamEG.

“Las víctimas de violencia, especialmente quienes han sobrevivido a hechos tan brutales, merecen un Estado presente, responsable y comprometido, no autoridades que llegan tarde y revictimizan a quienes ya cargan con el dolor”, concluyeron.

