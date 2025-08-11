Diputados RN exigen al Presidente Boric urgencia legislativa para endurecer penas a menores que cometan delitos graves

La diputada Camila Flores junto al jefe de bancada de Renovación Nacional (RN) y a integrantes de la Comisión de Seguridad y Constitución, entregaron en La Moneda una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitando que el Ejecutivo otorgue urgencia legislativa al Boletín N° 15.589-07, que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente para fortalecer las sanciones en delitos de especial gravedad.

En el escrito, los parlamentarios advirtieron que “nuestro país ha visto un aumento preocupante en la participación de menores de edad en delitos violentos como homicidios, robos con violencia o secuestros. Frente a dicho fenómeno, nuestra legislación ha demostrado ser insuficiente, generando una sensación de impunidad que debilita la percepción de justicia y alimenta un clima de inseguridad”.

Asimismo, denunciaron que el crimen organizado “ha comenzado a utilizar en sus operaciones a menores de edad, precisamente porque conocen las debilidades del sistema penal juvenil. Estos menores, muchas veces cooptados desde temprana edad, cometen delitos graves con la certeza de que no recibirán sanciones proporcionales”.

La diputada Camila Flores señaló que: “Nuestro país atraviesa una crisis de inseguridad gravísima y esto genera mayor conmoción porque un número significativo de delitos violentos está siendo cometido por menores. Le pedimos al presidente que, si realmente está del lado de las víctimas, ponga urgencia a este proyecto y se deje de seguir cubriendo y protegiendo a los delincuentes, indistintamente la edad que tengan".

"Necesitamos que el gobierno entienda lo imperioso, lo importante que es poder ayudar, colaborar, no entorpecer ni dilatar un proyecto de ley tan importante y necesario para poder modificar la responsabilidad penal adolescentes de los menores", agregó.

En la carta recalcaron que no es aceptable que un adolescente que cometa un homicidio u otros crímenes de extrema violencia enfrente penas mínimas. “Esto es una burla en el entendido que, quien comete una violación con homicidio o un secuestro con homicidio a los 15 años, como máximo volverá al medio libre a los 20 años, en circunstancias que las víctimas no podrán abrazar más a su cónyuge, padre, madre, hijo o hermano”, señalaron.

Para los diputados RN, el actual marco legal envía “un mensaje pernicioso del sistema legal a la sociedad”, pues las víctimas sienten que el Estado les da la espalda y la ciudadanía percibe que la ley es blanda frente al crimen. En este sentido, recalcaron que endurecer las penas para delitos violentos cometidos por adolescentes no solo es una necesidad para mejorar la seguridad, sino también para restaurar la legitimidad del sistema judicial y devolver la confianza ciudadana en que la justicia actúa de manera proporcional y efectiva.

Finalmente, los congresistas solicitaron al Mandatario que “disponga la urgencia en el despacho del Boletín Nº15.589-07 o, al menos, termine el bloqueo legislativo respecto de esta iniciativa por parte de sus representantes gubernamentales y parlamentarios oficialistas, permitiendo que la sala de la Cámara de Diputados pueda discutirla y despacharla a la brevedad a su segundo trámite constitucional en el Senado”.

