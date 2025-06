Diputados RN emplazan al ministro Marcel "asumir su responsabilidad política" tras informe de Contraloría

Como un intento de “normalizar la mala gestión y el despilfarro de recursos públicos” calificaron los diputados de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien llamó a no polemizar respecto del reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades por 1,5 billones de pesos en transferencias del Estado a organismos privados.

“Es lamentable la posición del ministro Marcel, con esta autocomplacencia y resignación que tiene al conocer el mal uso de los recursos públicos, al decir que es una situación que se repite hace muchos años. Si él sabía que se repite hace muchos años”, señaló Frank Sauerbaum, integrante de las comisiones de Hacienda y Trabajo.

Y agregó “¿qué es lo que hizo para poder combatir el despilfarro y el mal uso de los recursos públicos, sobre todo en un escenario de ajuste fiscal y de necesidad de ahorros importantes para el erario nacional?”.

“El ministro Marcel, más que promover el ajuste fiscal, siempre estuvo promoviendo nuevas reformas tributarias que recaudaran más. Si él conocía que esta situación ocurría, me parece de la mayor irresponsabilidad seguir promoviendo alzas tributarias, conociendo que buena parte de esos recursos se van a perder en mala ejecución o mala inversión, incluso malversación de los fondos”, añadió.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados RN, Miguel Mellado, fue enfático en que “el ministro Marcel no puede seguir lavándose las manos frente a las irregularidades detectadas por Contraloría. Esto no es un problema administrativo, es una grave señal de descontrol estructural del Estado. Si sabía que esto venía ocurriendo hace años, entonces su deber como ministro de Hacienda era poner fin a esta práctica, no mirar para el lado ni seguir empujando reformas que solo exprimen más el bolsillo de los chilenos”.

Ambos legisladores reiteraron que exigirán que el ministro entregue explicaciones en la Cámara de Diputados y se comprometa con medidas concretas para garantizar el buen uso de los fondos públicos, por respeto a los contribuyentes y para recuperar la confianza ciudadana en la administración del Estado.

PURANOTICIA