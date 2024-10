Diputados RN cuestionan Presupuesto 2025: "Desconectado de la realidad y sin responsabilidad"

Los diputados de Renovación Nacional, integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, junto al diputado Andrés Celis, integrante de la comisión de Salud, expresaron su preocupación por el aumento del gasto fiscal proyectado en el Presupuesto 2025, que alcanzaría un 2,7%, por encima de la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, que había sugerido un crecimiento prudente de 1,6%.

Los parlamentarios cuestionaron duramente al Gobierno por su gestión económica y su aparente desconexión con las necesidades reales del país.

El diputado Miguel Mellado, criticó la falta de dirección del Ejecutivo, señalando que "se notó una persona que no entiende mucho de estos temas, leía sin convicción". Mellado expresó su incredulidad respecto a los anuncios de mayor inversión en seguridad y salud, áreas que han mostrado problemas graves de gestión en los últimos años.

"Mire, eso es estar completamente desconectado con la realidad que viven todos los chilenos. Los hospitales, a septiembre de este año, ya se quedaron sin presupuesto. Esto es una gestión mediocre", enfatizó.

El parlamentario también criticó el aumento del gasto en un contexto donde no se han visto mejoras sustanciales en áreas claves como la educación. "Lamentablemente, seguirán metiendo plata sin hacer cambios profundos de gestión. Este es un tema de gestión de gobierno, no es solamente de plata", subrayó Mellado, añadiendo que el incremento del 2,7% debe ser justificado adecuadamente. "Cada ítem que se aumentará deberá demostrar qué se hizo estos años y su real impacto en la ciudadanía, de lo contrario, solo será un presupuesto de campaña", concluyó.

Por su parte, el diputado Frank Sauerbaum, también miembro de la Comisión de Hacienda, expresó su preocupación por el creciente endeudamiento del país. "El gobierno anuncia un alza del gasto del 2,7%, pero el Consejo Fiscal Autónomo recomendó acercarnos al 1,6% entre 2025 y 2028 para cumplir con la regla fiscal que el propio gobierno se impuso", recordó Sauerbaum.

El parlamentario cuestionó la capacidad del Ejecutivo para generar nuevos ingresos, destacando la falta de crecimiento económico, inversión y generación de empleo.

Sauerbaum alertó sobre las consecuencias de estos compromisos fiscales: "Hoy día el Estado chileno está endeudado en más del 41% del Producto Interno Bruto y estamos pagando 600 millones de dólares anuales solo en intereses".

Asimismo, llamó a una mayor responsabilidad fiscal: "Disminuir la deuda tiene que ser una prioridad, volver a hablar de ahorro y recomponer los ahorros fiscales que se gastaron en la pandemia. No podemos seguir prometiendo políticas sociales que no vamos a poder financiar porque no tenemos suficientes ingresos", puntualizó.

Finalmente, el diputado Andrés Celis cuestionó el presupuesto en materia de Salud. señalando que “en materia de salud es una respuesta débil ante una crisis que exige decisiones audaces''.

A pesar de los $2.000 millones adicionales y el aumento del 68% en listas de espera, los hospitales siguen colapsados por la falta de personal y recursos. Sin un plan integral, es una solución cosmética que no toca el fondo del problema.

Los diputados de Renovación Nacional reafirmaron su compromiso de velar por un gasto fiscal responsable y aseguraron que continuarán presionando para que el Gobierno escuche las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo y adopte un enfoque más prudente en la gestión económica del país.

