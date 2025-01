Diputados RN critican "insuficiencia" del proyecto de deuda histórica: "Este bono es apenas un parche"

Luego de aprobarse el proyecto de la deuda histórica de los profesores, por 113 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, los diputados de Renovación Nacional (RN) expresaron su descontento con los términos establecidos por el gobierno, calificando el avance como insuficiente y tardío.

Miguel Mellado, integrante de la Comisión de Hacienda, destacó con dureza las falencias del proyecto: "Lo que se votó hoy es un bono de deuda histórica de cuatro millones y medio de manera coercitiva. El profesor que necesita recuperar su deuda histórica, que estaba demandando 60 millones de pesos o más, tendrá que desistir de su demanda para obtener este monto irrisorio. Es una vergüenza. Este proyecto cuesta 260 millones de dólares, que en comparación con el presupuesto de la nación de 90 mil millones es prácticamente nada. No seamos pijoteros. El gobierno puede sacar estos recursos ahora y no prolongar los pagos hasta dos gobiernos más".

Por su parte, el subjefe de bancada y miembro de la comisión de Educación, Hugo Rey, señaló que, pese a las múltiples observaciones y propuestas de mejora, el gobierno desestimó reducir los plazos de pago o priorizar a los profesores más vulnerables: "Nosotros queríamos aumentar el monto y disminuir los años de pago, ya que anualmente fallecen más de 1.200 profesores. También solicitamos priorizar a aquellos con enfermedades terminales, para que pudieran disfrutar de estos recursos en vida. Estas propuestas no fueron tomadas en cuenta, pero votamos a favor porque esto es lo que nos pidieron los profesores".

En tanto, la diputada Marcia Raphael, también integrante de la comisión de Educación, enfatizó que el compromiso presidencial no se cumplió: "Valoramos que se esté reconociendo, aunque sea parcialmente, la deuda histórica con los profesores, pero el compromiso del Presidente Boric fue claro: saldar la deuda, no fragmentarla en pagos simbólicos. Este bono es apenas un parche que no honra plenamente la deuda histórica".

Finalmente, el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda, reiteró la urgencia de acortar los plazos de pago: "El Gobierno se dio seis años para cancelar esta deuda, lo que es inaceptable. Hemos pedido que el primer pago se haga en el primer semestre de este año y el segundo en enero de 2026, pero no hemos recibido respuesta positiva".

Los diputados coincidieron en que, si bien el proyecto representa un avance, es insuficiente frente a las necesidades y el sacrificio de los profesores afectados. Asimismo, anunciaron que estarán atentos al próximo trámite legislativo en el Senado, esperando que las indicaciones rechazadas por el Ejecutivo puedan ser incorporadas.

