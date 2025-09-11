Diputados RN celebran fallo de la Corte que ordena entregar correos entre Carlos Durán y Miguel Crispi sobre el caso Monsalve

Los diputados de Renovación Nacional (RN) celebraron el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a la Presidencia de la República entregar al diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) los correos entre Carlos Durán, jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric- y el exasesor Miguel Crispi, sobre el caso Monsalve.

Para el diputado Miguel Mellado, la decisión “es una buena noticia, porque nosotros desde que instauramos la comisión investigadora del caso Monsalve, ni el jefe de gabinete ni el asesor Crispi quisieron transparentar efectivamente los requerimientos que ellos hicieron para buscar un reemplazante de Monsalve”.

El legislador por La Araucanía recordó que “no quisieron enviarlos a la comisión, después por transparencia tampoco. Tuvieron que irse a la Corte de Apelaciones y ahí felicito al diputado Lagomarsino por la constancia de querer seguir investigando esto”.

Igualmente manifestó su deseo de que el Gobierno no apele a la Suprema “y que efectivamente entreguen los correos para saber si decían la verdad o había algo más en esos correos, desde esa fecha (14 al 18 de octubre de 2024) donde ellos tendrían que haber estado buscando al reemplazante de Monsalve”.

Para el integrante de la bancada de RN, “creemos que efectivamente ellos no dijeron la verdad y está claro, porque Crispi renunció por vergüenza, por no poder contestar a todo lo que nosotros le preguntábamos. Esta es la peor crisis política del gobierno de Boric y aún le pesa el no haber dicho la verdad y no haber protegido a la víctima desde el día uno, por un feminismo de cartón que tiene el Presidente Boric y el gobierno”.

Mientras que la diputada Carla Morales apuntó que “la Corte termina dando la razón frente a la negativa del núcleo cercano del Presidente a compartir información que permita determinar con claridad qué ocurrió en La Moneda luego que el Presidente se enterara de la denuncia en contra de Manuel Monsalve”.

La parlamentaria agregó que espera “las comunicaciones a las que tendrá acceso el público, ayuden a determinar si hubo o no un pacto de silencio, y cuál fue el rol de la Presidencia en un escándalo que no solo tiene una víctima de carne y hueso, sino que expuso a las más altas autoridades de seguridad del país a la extorsión del crimen organizado”.

