Diputados PS no aprobarán la reforma de pensiones si no se destinan 3 puntos del 6% de cotización adicional a solidaridad

Ante la reciente polémica suscitada entre el Partido Republicano y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre la reforma previsional, un grupo de parlamentarios socialistas manifestó que “es inaceptable que la discusión se centre en disputas políticas internas de la derecha, dejando de lado las verdaderas necesidades de las personas mayores del país”.

En ese contexto, el diputado miembro de la comisión de Trabajo, Juan Santana, afirmó que “nos parece que lo que hay que poner en el centro, sin lugar a duda, es mejorar los ingresos de las personas mayores hoy día y no en 10 o en 20 años más”.

“Por eso queremos anunciar que, si no hay una fórmula de distribución de la cotización adicional del 6%, entre un 3% para capitalización individual y un 3% para solidaridad, no vamos a aprobar ninguna reforma previsional porque esto va a significar solamente aumentar la cantidad de dinero que administran las AFP, pero no se va a traducir bajo ningún punto de vista en una mejora en las pensiones para los adultos mayores”, advirtió.

El diputado Nelson Venegas, expresó por su parte que “la derecha está obstaculizando la posibilidad que nuestros adultos mayores el día de hoy tengan una pensión digna y como corresponde, ese es el centro de la discusión”.

“Sin un pilar solidario como corresponde, lo que estamos haciendo es que tanto los adultos mayores, así como las mujeres, lamentablemente van a tener y van a seguir teniendo una pensión miserable”, agregó.

En una misma línea, el diputado Marcos Ilabaca, apuntó que “lo que hoy día está haciendo la derecha, en particular en el Senado, es aumentar esa obscenidad que existe en nuestro país. Esa obscenidad que ha estado condenando a millones de chilenos a la pobreza y a un pequeño grupo de empresarios y dueños de la AFP a ganancias que son absolutamente desmedidas”.

“En Chile no existe un sistema de seguridad social. En Chile existe un negocio que mueve millones de dólares, que genera grandes utilidades para los bancos e instituciones financieras, para los mercados de capitales, para los dueños de la AFP”, sostuvo.

El diputado Jaime Naranjo, integrante de la comisión de Hacienda, dijo a su vez que “ellos hablan siempre del legado del presidente Piñera, pero cuando hay que llevarlo a la realidad y concretizar la iniciativa, le dan la espalda a ese legado que supuestamente ellos defienden y señalan”.

“Desafío e invito a la derecha que en materia de reforma de pensiones sea coherente con lo que ha sostenido en cuanto a defender el legado del expresidente Piñera, que establecía que el 6% adicional, un 3% fuera para las cuentas individuales y un 3% para un fondo solidario”, sostuvo.

