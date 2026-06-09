Diputados presentan proyecto "Sueldo Protegido" para frenar embargos por deudas CAE

Diputados y diputadas del Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS), Partido de la Gente (PDG) y Democracia Cristiana (DC) anunciaron la presentación de un proyecto de ley denominado "Sueldo Protegido", iniciativa que busca resguardar las remuneraciones de los trabajadores frente a los embargos realizados por la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La propuesta surge luego de las denuncias realizadas por personas que aseguran haber sufrido el retiro de fondos desde sus cuentas bancarias producto de deudas asociadas al sistema de financiamiento estudiantil.

Según explicaron los impulsores de la iniciativa, el objetivo es hacer efectivo el resguardo de las remuneraciones establecido en el Código del Trabajo, evitando que la TGR pueda efectuar retiros desde cuentas corrientes, cuentas vista y cuentas de ahorro cuando dichos recursos correspondan a salarios.

La diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto, sostuvo que "es importante referirse a cómo desde el Congreso le vamos a dar salida al saqueo que le está haciendo la TGR a los deudores del CAE".

La parlamentaria también responsabilizó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Gobierno por los embargos registrados.

"El ministro Quiroz no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3,5 millones no hayan sido embargadas (…) Aplicaron vaciamientos de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes", señaló.

Asimismo, Serrano explicó que la iniciativa busca evitar interpretaciones que, a su juicio, permiten vulnerar la protección legal de los salarios.

"Buscamos que no exista una interpretación mañosa de parte de la TGR y queremos hacer extensivo que este embargo de los sueldos sea ilegal cuando el dinero se encuentre en cuentas bancarias", afirmó.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) criticó el manejo que ha tenido el Ejecutivo respecto de los deudores del CAE.

"El gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE de una política pública que fracasó, porque el CAE fue un fracaso del Estado. Es un despilfarro de recursos para el fisco, un estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas", indicó.

La legisladora además cuestionó la participación del Ministerio de Educación en el debate.

"Hay necedad y falta de empatía del gobierno y de la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien está completamente ausente de esta discusión (…) Como diputados y diputadas no nos vamos a quedar de brazos cruzados", enfatizó.

En la misma línea, agregó que "defenderemos a todas las familias que no pueden enfrentarse a esa deudas y ven cómo el gobierno le hace un regalito al 1% más rico, mientras les pone mano dura a las personas comunes y corrientes que les cuesta llegar a fin de mes".

A su vez, el diputado socialista Juan Santana comparó la situación de los deudores del CAE con los niveles de evasión tributaria registrados en el país.

"Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre 2018 y 2020 en Chile el incumplimiento por el no pago de impuestos de las empresas bordea el 50%", afirmó.

Finalmente, el parlamentario sostuvo que "Michel Jorratt, ex director del SII, dio cuenta de que entre 2013 y 2018 el monto que el Estado chileno dejó de percibir por concepto de evasión alcanza los 21.500 millones de dólares (…) Aquí funciona nuestro país, y particularmente este gobierno, como la ley del embudo. Ancho para los empresarios, restringido para los trabajadores", cerró el parlamentario.

La iniciativa comenzará ahora su tramitación legislativa en el Congreso, en medio de la controversia generada por los embargos a deudores del CAE y el debate sobre la protección de los ingresos de las familias afectadas.

PURANOTICIA