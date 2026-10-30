Diputados piden la renuncia de Rabat y Silva tras apertura de investigación penal por rebajas de condenas

Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) valoraron que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte iniciara una investigación penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, tras la denuncia que presentaron por presunta prevaricación administrativa en el caso de las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

“Valoro que la Fiscalía Centro Norte inicie investigación por la denuncia que hicimos contra el ministro Rabat y el subsecretario Silva por el delito de prevaricación administrativa, que presentamos junto al diputado Juan Santana. Ambas autoridades dictaron decretos ilegales, otorgaron rebajas de condena a pederastas cuando existía una norma expresa que lo prohibía”, comentó el diputado Cuello.

Agregó que “desde ahora, tanto el ministro Rabat como el subsecretario tienen la calidad de imputados y espero que esto sea determinante para que presenten su renuncia al cargo. Acá se ha hecho un daño enorme a las víctimas de delitos sexuales, se ha hecho un daño a los niños y niñas de Chile”.

El diputado Juan Santana (PS), en tanto, declaró que “por primera vez en la historia reciente de Chile tenemos un ministro de justicia imputado. La Fiscalía abrió una investigación penal contra el ministro de Justicia y el subsecretario Silva, y la va a dirigir el propio fiscal regional con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción”.

“Lo que el Gobierno quiso cerrar como un error hoy se investiga como un posible delito. Estamos hablando de cincuenta y seis decretos que rebajaron condenas a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, y de un subsecretario que ya dice que firmó siguiendo el criterio de su ministro”, añadió.

El parlamentario concluyó que “ahora el Presidente Kast tiene que decidir si va a mantener a un ministro de Justicia investigado por la Fiscalía. Nosotros vamos a estar del lado de las víctimas”.

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