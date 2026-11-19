Gendarmería informó que tres funcionarias activas y dos civiles fueron detenidos en el marco de una investigación por presuntos delitos de cohecho, lavado de activos, asociación criminal e ingreso de elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios.

La institución detalló que las diligencias fueron desarrolladas por su Subdepartamento de Investigaciones Especiales, dependiente del Departamento de Investigación Criminal, en conjunto con el OS-7 de Carabineros y el Ministerio Público.

Además, señaló que instruyó de inmediato los sumarios administrativos mientras se desarrollan las diligencias de la investigación penal.

“La Institución rechaza categóricamente cualquier conducta que se aparte de los principios y valores que rigen el servicio público, reiterando su compromiso con la seguridad, la legalidad y la confianza de la ciudadanía”, sostuvo Gendarmería.

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