El Presidente José Antonio Kast arribó a Tokio para iniciar una visita oficial a Japón, última etapa de su gira por Asia, que contempla una serie de actividades diplomáticas, políticas y económicas orientadas a fortalecer las relaciones bilaterales y profundizar la cooperación entre ambos países.

Durante su estadía en la capital japonesa, el Jefe de Estado desarrollará una agenda de trabajo que incluye reuniones con autoridades de Gobierno, empresarios e inversionistas, además de encuentros protocolares con las máximas autoridades del país asiático.

Las actividades comenzarán con un desayuno de trabajo en el Hotel Imperial de Tokio, en el que participarán ministros, viceministros, empresarios e inversionistas japoneses, instancia destinada a abordar las oportunidades de cooperación económica, comercio e inversiones entre Chile y Japón.

Posteriormente, participará en la ceremonia de firma del Memorando de Cooperación sobre Consultas Políticas, instrumento que busca establecer mecanismos de diálogo y reuniones de alto nivel para abordar diversas materias de la agenda bilateral. En la actividad participarán el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, y el embajador de Japón en Chile, Kenko Sone.

En el ámbito tecnológico, el Mandatario visitará las instalaciones de Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), una de las principales compañías de telecomunicaciones y tecnología de Japón, donde sostendrá un encuentro con su CEO, Akira Shimada, para conocer sus avances y explorar oportunidades de cooperación.

La agenda oficial también contempla una audiencia del Presidente Kast con el Emperador Naruhito y la Emperatriz Masako, en el Palacio Imperial de Tokio, instancia protocolar que forma parte de las actividades diplomáticas de la visita.

Posteriormente, el Jefe de Estado será recibido por la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el Kantei, sede del Gobierno japonés, donde sostendrán un encuentro bilateral para abordar materias de interés común y las perspectivas de cooperación política, económica y comercial entre ambas naciones.

Tras la reunión, ambas autoridades ofrecerán una declaración conjunta a la prensa, en la que abordarán los principales temas de la agenda bilateral.

La visita oficial concluirá con un punto de prensa del Presidente Kast en Tokio, instancia en la que realizará un balance de su estadía en Japón y de las actividades desarrolladas durante su gira por Asia.

PURANOTICIA