Fiscalía Centro Norte revisará denuncia contra ministro Rabat y subsecretario Silva por rebajas de condenas

El Ministerio Público inició una nueva etapa de revisión de la denuncia presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) contra el ministro Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva, por los decretos que permitieron rebajar las condenas de personas sentenciadas por delitos graves. Esto, luego de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, derivara los antecedentes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Según publicó Emol, los parlamentarios acudieron al Ministerio Público para presentar una denuncia por una eventual prevaricación administrativa, cuestionando la participación de ambas autoridades en la firma de los decretos que otorgaron estos beneficios a condenados, entre ellos, responsables de delitos sexuales contra menores de edad.

Los antecedentes quedaron a cargo del fiscal Francisco Jacir, quien deberá examinar la presentación y determinar si existen elementos suficientes para dar inicio a una investigación penal.

En el marco de esta derivación, la Fiscalía Nacional estableció que “en el oficio, el Fiscal Nacional solicita que, en caso de instruirse una investigación penal o incorporarse los antecedentes a una causa vigente, se informe dentro del plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y el fiscal a cargo. Asimismo, solicita informar si se determina no iniciar una indagatoria”.

De esta manera, el Ministerio Público tendrá un plazo de 15 días para informar sobre el curso de la denuncia, periodo en el que se deberá resolver si los antecedentes expuestos por los diputados justifican la apertura de una investigación penal.

La presentación se suma a las distintas acciones políticas y judiciales que han surgido tras conocerse las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos graves. La controversia ha generado cuestionamientos a la gestión del Ministerio de Justicia y al procedimiento mediante el cual se otorgaron estos beneficios.

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