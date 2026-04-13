Diputados piden al presidente de la Cámara querellarse contra senadora Flores por eventual mal uso de recursos parlamentarios

Cinco diputados de oposición enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), solicitando que interponga una querella en contra de la exdiputada y actual senadora Camila Flores (RN) por el eventual uso indebido de recursos destinados a la función parlamentaria.

Apelando a las facultades legales que posee el titular de la Corporación para impulsar acciones penales frente a posibles irregularidades con fondos públicos, el requerimiento fue suscrito por Luis Cuello (PC), Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS), Ana María Gazmuri (AH) y Bernardo Salinas (PC).

En concreto, la petición busca que se concrete una acción judicial en el marco de la investigación que actualmente lleva a cabo la fiscalía regional de Valparaíso en contra de Flores por presuntos delitos funcionarios, incluyendo el de fraude al fisco reiterado.

Bajo un estricto carácter reservado, las pesquisas son lideradas por la Unidad Regional Anticorrupción, con diligencias a cargo del OS9 de Carabineros. Este proceso penal tuvo su origen a raíz de una denuncia anónima que fue recepcionada en octubre de 2025.

Para fundamentar su solicitud, los parlamentarios aludieron a diversos antecedentes revelados por la prensa. Dichas publicaciones apuntan a la existencia de un presunto esquema diseñado para desviar recursos públicos mediante contrataciones que eran costeadas con asignaciones parlamentarias.

De acuerdo con esa indagatoria periodística, una fracción de dichos dineros tenía que ser retornada en efectivo a la entonces diputada. Esta dinámica irregular habría sido conocida como la denominada "cuota Flores".

Pese a afirmar que todavía no ha recepcionado la carta de manera formal, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, se refirió a la situación y expresó que "el fondo del asunto es que la Cámara de Diputados tiene que siempre estar perfeccionando sus controles para que el dinero destinado a asignaciones parlamentarias sea destinado a un uso legal y ético".

Sobre la viabilidad de fiscalizar estos actos, el legislador continuó explicando: "En este caso, evidentemente, si fuera real la versión de la prensa, lo que pasa con los dineros es después de que la Cámara paga y después de que el trabajador de la parlamentaria saca el dinero del banco. Por lo tanto, es difícil que la Cámara llegue a controlar hasta ese evento, pero evidentemente que todos los días estamos revisando".

Adicionalmente, el parlamentario adelantó medidas preventivas: "Ahora acabo de instruir a la secretaría para que se revise un instructivo a los funcionarios parlamentarios para que les digan cuáles son las medidas que ellos tienen que tomar, si algún jefe les propone este mecanismo de devolver un porcentaje del sueldo, recordarles que es ilegal, antiético y que no corresponde".

Finalmente, Alessandri concluyó su intervención argumentando que, a causa de estos motivos, no correspondería instruir una querella por parte de la Cámara.

PURANOTICIA