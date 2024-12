Diputados ofician al ministerio de Economía para que la Asociación de AFP transparente los gastos utilizados en campaña publicitaria

Hasta el ministerio de Economía llegaron los diputados Gael Yeomans y Andrés Giordano del Frente Amplio y Juan Santana del Partido Socialista para solicitar transparencia en los recursos de la Asociación de AFP.

“Hemos visto durante este tiempo que la Asociación de AFP ha hecho una campaña contra la reforma de pensiones llamada "Yo Quiero Elegir", una campaña que ha gastado recursos millonarios, pero que lamentablemente no ha sido transparente frente a la ciudadanía de cuánto han gastado ni tampoco de dónde salen los recursos”, denunció Yeomans.

“Es por eso que hace un tiempo oficiamos al Ministerio de Economía para que fiscalizara a esta Asociación de AFP. La Asociación respondió, se nos hizo traslado de ese informe, pero nuevamente oculta y no transparenta cuáles son los recursos económicos que gastó en esta campaña publicitaria contra la reforma de pensiones, realizando actividad política que, por cierto, está prohibida para cualquier asociación cremial y por ende también para la Asociación de AFP”, complementó la integrante de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el diputado Santana señaló que “a mí me da la impresión de que el comportamiento que ha tenido la Asociación de AFPs raya en lo ilegal. En primer lugar, porque se está realizando una campaña masiva multimillonaria en donde evidentemente tienen un conflicto de interés (...) ¿Cómo se financian estas campañas que aparecen en Instagram, en Facebook, en X?”.

“Aparecen un sinnúmero de publicidades todos los días. Publicidades que son indirectamente, a juicio nuestro, financiadas con los fondos de los mismos afiliados y jubilados y jubiladas de nuestro país, cuestión que nos parece completamente contradictoria. Es decir, mientras se entregan pensiones de miseria que son mayores gracias al aporte que hace el Estado a través de la PGU, pero pensiones autofinanciadas completamente miserables, las mismas industrias, las mismas AFPs llevan adelante campañas multimillonarias para poder retrotraer el impacto que tiene la reforma presentada por el Gobierno”, criticó el parlamentario socialista.

“Hoy día hay 7 AFP que durante 40 años se han adueñado de los ahorros previsionales de las y los chilenos, y el nivel de influencia que eso les ha generado en los medios de comunicación, las radios y las redes sociales con una campaña millonaria y desleal, son propias de un partido político y no corresponden a una asociación gremial”, prosiguió el diputado Andrés Giordano.

INTERPELACIÓN A MATTHEI

Asimismo, los parlamentarios criticaron los pronunciamientos que tuvo en los últimos días la exalcaldesa de Providencia.

“Le quiero recordar a la ciudadanía y a la candidata Matthei que ella es hija de Fernando Matthei, ex miembro de la Junta Militar y alguien que se jubiló con una pensión de reparto millonaria. Un sistema 100% público. ¿Asume que existe una diferencia arbitraria entre el sistema que tuvo su padre como militar y los civiles o no? Ella llega al debate tarde y mal”, aludió Giordano.

“Primero dijo que no se iba a meter y luego dice que le parecen graves los efectos que podría tener el acuerdo. Dice que va a empezar una consulta con economistas recién ahora, cuando llevamos todo este periodo legislativo discutiendo la reforma de pensiones. Entonces, al final lo que busca es que no tengamos reforma de pensiones, busca cuestionar las compensaciones para las mujeres. Ella siendo candidata presidencial no puede ser que se desentienda de quiénes están siendo representados, me parece impresentable de su parte”, interpeló Yeomans.

“Yo creo que lo que ha señalado ella respecto al informe técnico del cual se está trabajando en el Senado es una falta de respeto por los actuales adultos mayores que llevan más de dos años y más de trece años esperando una discusión nacional en donde lo que se espera justamente es que se cambie el actual sistema previsional”, añadió el diputado Santana.

