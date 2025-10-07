Diputados oficialistas presentan acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa

Parlamentarios oficialistas de la Cámara de Diputados, presentaron la tarde de este martes la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa.

Lo anterior, motivado por la decisión de la Corte Suprema que mantuvo en su cargo al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Esto, en el marco de un proceso disciplinario a raíz de su vínculo y chats con el abogado e imputado por el caso Audio, Luis Hermosilla.

“Tenemos la convicción que la justicia merece una limpieza y no puede seguir manchada por estas redes oscuras (…) esperamos que todos los parlamentarios en este Congreso, apoyen esa acusación constitucional”, aseguró en punto de prensa el diputado Daniel Manouchehri.

Y agregó que se trata de “una acusación política, pero no es una acusación con tintes partidistas ni con tintes electorales. Al contrario, es una acusación que esperamos que tenga la capacidad de unir a todos aquellos que creen en una justicia imparcial y tribunales que tengan la capacidad de unir a los chilenos”, agregó.

Firmaron la acusación constitucional los siguientes diputados: Daniel Manouchehri (PS), Daniella Cicardini (PS), Juan Santana (PS), Leonardo Soto (PS), Marcos Ilabaca (PS), Ana María Bravo (PS), Camila Musante (IND-PPD), Boris Barrera (PC), Eric Aedo (DC), Luis Malla (PL), Rubén Oyarzo (PR), Javiera Morales (FA) y Cosme Mellado (PR).

