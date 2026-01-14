Diputados Ibáñez, Bello y Tello destacan despacho a ley del proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

En la sala del Senado se aprobó y se despachó a ley el proyecto que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, quedando listo para su promulgación.

La iniciativa busca reconocer y fortalecer una política pública fundamental para miles de familias que sostienen cotidianamente labores de cuidado en todo el país.

El senador electo por la región de Valparaíso, el actual diputado Diego Ibáñez, valoró este avance como un paso histórico hacia un Chile que deje atrás la lógica del “sálvese quien pueda” en materia de cuidados.

“El cuidado es un trabajo esencial para la vida y por demasiado tiempo ha sido invisible. Hoy el Estado empieza a asumir su responsabilidad y a reconocer a quienes cuidan”, señaló.

El legislador agregó que el desafío ahora será que esta ley se implemente de manera efectiva, con recursos y presencia real en los territorios. “No basta con aprobarla, lo importante es que llegue a las familias, alivie la carga y entregue apoyo concreto. Vamos a empujar para que el Sistema Nacional de Cuidados sea una realidad en cada comuna”, concluyó.

Por su parte, la diputada Francisca Bello, compartió las palabras de Ibañez y agregó que “este proyecto representa un avance sustancial y un reconocimiento necesario. El tema de los cuidados deja de ser un problema individual de quienes lo ejercen o lo necesitan, sino que son vistos como un tema del Estado. No hay duda de que podemos seguir mejorando y perfeccionando varios puntos, pero creo que hoy es una gran noticia. Reitero que todos en su momento necesitaremos o necesitamos ser cuidados.”

A su vez, la diputada por la región de Coquimbo, Carolina Tello, sostuvo que “este proyecto pone en el centro a las personas cuidadoras y a quienes necesitan apoyo, y nos permite avanzar hacia un país más justo, donde el cuidado se distribuye con dignidad, con estándares y con políticas concretas. No es un gesto simbólico: es una política que mejora la vida real de miles de familias. Cuidar es trabajar".

