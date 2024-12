Diputados exigen formalizar a Andrés Chadwick por arista Parque Capital y apuntan a la UDI: "Tiene que dar explicaciones"

La diputada independiente, y querellante por el delito de tráfico de influencias en el Poder Judicial, Camila Musante, insistió en avanzar con la formalización del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego que el ex ministro Felipe Ward declarara ante fiscalía que “el planteamiento de apoyar las gestiones del proyecto Parque Capital vino de Chadwick y (Luis) Hermosilla”.

Tras estas nuevas declaraciones, la diputada y jefa de bancada IND-PPD comentó que “todo indica que efectivamente acá hubo una mano negra respecto del proyecto Parque Capital. Y esto tiene nombre y apellido en nuestro Código Penal: se llama tráfico de influencias”.

“He insistido muchas veces en que es necesario avanzar con la formalización del ex ministro Chadwick. Parece, francamente, impresentable que ya Hermosilla haya declarado dos veces ante la Fiscalía, que el exministro Ward haya señalado también su punto de vista respecto a Parque Capital, y que Chadwick siga sin ser formalizado”, agregó.

En ese sentido, cuestionó: “¿Qué otros antecedentes tienen que salir a la luz pública para que él pueda ser formalizado ante el Ministerio Público? ¿Cuál es la red de poder que lo mantiene, que no lo deja caer y lo sigue protegiendo? Porque Hermosilla va a volver a ser formalizado por estos nuevos hechos y por otros delitos, ¿pero por qué no cae Chadwick?”.

“No tiene ya a sus amigos en la Corte Suprema que lo pueden blindar y proteger, pero parece que todavía guarda otros amigos en la Fiscalía que no permiten su formalización ni que responda ante los hechos que hemos conocido de todas las influencias que ejerció, no solamente con el señor Hermosilla, sino que para favorecer a su familia, a también el rol que cumplió él como ministro del Interior, y eso es bastante impresentable. Ya veíamos también las gestiones que habían favorecido un proyecto en que participaba el hijo de Chadwick”, complementó.

Finalmente, insistió en que “a mí me parece que esto es impresentable y el Ministerio Público no puede seguir blindando a un ex ministro de Estado. Es necesario proceder a la formalización del señor Chadwick. Sino, la sensación de dos tipos de justicia: una para los exministros amigos de Hermosilla -que ahora de amigos queda poco porque lo dejaron caer- y otra para el resto de los chinos que sí tienen que responder por los delitos que cometen”.

APUNTAN A LA UDI

Por su parte, el diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista) calificó como como “de un gravedad absoluta” las últimas declaraciones ante fiscalía del exministro de Vivienda Felipe Ward en la arista Parque Capital del Caso Audio, sobre las que afirma que “además nos entrega certeza respecto a la participación del exministro Chadwick”. En ese contexto, también emplazó a que “la UDI tiene que dar explicaciones”.

Tras la declaraciones publicadas por la prensa, el parlamentario comentó que “las declaraciones del ex ministro Ward son de una gravedad absoluta, no solamente reconoce su participación en facilitar toda la tramitación del Grupo Patio, sino que además nos entrega certeza respecto a la participación del ex ministro Chadwick”.

En esa misma línea, afirmó que “hoy es necesario que la derecha dé también cuenta de lo que su ex Ministro del Interior, de lo que su ex Ministro de Vivienda -ambos militantes de la UDI- desarrollaron y qué gestiones se hicieron para poder facilitar una inversión del Grupo Patio”.

“Al parecer, el dicho que ‘todos los caminos llevaban a Chadwick en el Caso Audio’ es cierto. Y espero que prontamente el Ministerio Público lleve adelante los procesos de formalización de todos aquellos implicados”, agregó.

Asimismo, señaló que “cuando se inició este proceso dijimos ‘caiga quien caiga, sea del sector que sea’. Y claramente hoy día la UDI al parecer tiene muchos militantes hoy día involucrados en este proceso investigativo”.

En ese sentido, aseguró que “la UDI tiene que dar explicaciones. No es normal que el círculo que rodeaba a Hermosilla y desde donde se gestaban cada una de las operaciones ilegales que hoy lo tienen en Capitán Yáber, eran militantes de la UDI, actuales militantes de la UDI, destacados militantes de la UDI, Ministro del Interior y Ministro de Vivienda de la UDI”.

Finalmente, recalcó que “es necesario que la UDI aquí dé explicaciones. Y espero que el Ministerio Público, en particular el fiscal nacional, lleve adelante todas y cada una de las medidas necesarias para poder entregar transparencia respecto a lo que aquí ocurrió. Y si es que existe algún implicado y algún responsable de la comisión de un delito que responda, se le formalice y se le condene rápidamente”.

