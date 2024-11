Diputados exigen al Gobierno reponer urgencia a proyecto que endurece la Ley de Migraciones

Los diputados Jaime Araya (Ind. PPD), Camila Musante (Ind. PPD), Joanna Pérez (Demócrata) y Rubén Oyarzo (Ind.) solicitaron al Ejecutivo reponer la urgencia al proyecto que endurece la Ley de Migraciones, mediante una carta en la que expresan su "máxima preocupación" por este hecho, ya que la modificación de este cuerpo legal es prioritaria, a juicio de los legisladores, para contener la migración irregular y sus efectos negativos.

"No entendemos por qué el Gobierno ha decidido retirar la urgencia, lo que refleja una grave falta de compromiso con solucionar un problema que mantiene activa una crisis que daña la convivencia social en el país y tensiona las relaciones entre la autoridad y la ciudadanía", dicen en la carta dirigida al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

Asimismo, destacan que el proyecto contiene como sanciones para el transporte de migrantes irregulares, la penalización de incivilidades y mejoras en los procesos de notificación, por lo que creen justificada la reposición de la urgencia.

También solicitaron a los jefes de los comités en el Congreso que den la unanimidad para que el proyecto se ponga como prioridad en la tabla de la próxima semana y pueda ser votado, pese a que no cuenta con urgencia.

"No es posible que, después de casi diez semanas con urgencia, alguien agarre el teléfono y decida retirarla cuando ya estábamos a punto de votar en la Sala”, comentó el diputado Araya.

“¿Qué es lo que quieren? ¿Que siga la migración descontrolada, que siga habiendo homicidios, gente portando machetes, gente que no respeta el disco pare, que no respeta la luz roja, que hace parrillada en la esquina, que hace anticuchos de mascota, que hace fiesta de lunes a lunes, que usa parlante en cualquier parte, que no respeta nada ni a nadie? Este proyecto es lo que permitiera fundamental la expulsión en todo ese tipo de conducta", subrayó.

En ese sentido pidió a los parlamentarios del Frente Amplio que abran los ojos y “si no les gusta el proyecto, que lo voten en contra en la Sala, pero no se escondan y no impidan que la legislación avance. Eso es ser tremendamente desleal con el Gobierno”.

La decisión del Ejecutivo de retirar la urgencia al proyecto que endurece la normativa sobre migración también recibió el rechazo de la oposición, que acusaron al gobierno de “estar más preocupado de los derechos de los migrantes irregulares, que los derechos de los propios chilenos”, como lo hizo el diputado Juan Manuel Fuenzalida, de la UDI.

“Le quita la urgencia a un proyecto que establece los desincentivos para hacer frente a la ola migratoria que podría producirse a propósito del fraude electoral del dictador Maduro y por las restricciones que impondrán en Estados Unidos”, con el triunfo de Donald Trump, “lo que va a ser que la estampida venga hacia nuestro territorio sin tener la capacidad de hacerle frente", destacó el legislador gremialista.

"Espero que el presidente Boric recapacite y le ponga la discusión inmediata a este proyecto”, agregó, mientras que Joanna Pérez (Demócrata) emplazó al Frente Amplio a que "ponga los votos donde su propio Gobierno ha puesto las intenciones".

"Si este proyecto no salió como el Gobierno quería, es porque efectivamente se necesita una mano más dura en materia migratoria", sostuvo.

PURANOTICIA