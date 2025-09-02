Diputados emplazan a ministro Cordero: Lo acusan de ausentarse a 8 sesiones por "tragedias en el fútbol"

Diputados de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados arremetieron contra el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a quien acusan de haberse ausentado a ocho sesiones de la instancia legislativa. Los parlamentarios exigen su presencia para abordar las recientes tragedias en el Estadio Monumental, que han puesto en entredicho el manejo de la seguridad en el fútbol profesional.

Los legisladores criticaron la falta de explicaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en el recinto de Colo Colo, que han dejado tres fallecidos en los últimos seis meses, dos de ellos en abril y uno el pasado domingo.

El presidente de la comisión, Jorge Guzmán (Evópoli), enfatizó la gravedad de la situación, señalando que los protocolos de seguridad "no están funcionando" y que hay un "desorden" en la coordinación entre las autoridades. "En ocho oportunidades se ha citado al ministro de Seguridad a esta comisión, y no ha venido nunca", afirmó Guzmán.

A la críticas se sumaron los diputados Cristian Tapia (IND-PPD) y Hotuiti Teao (IND-UDI), quienes lamentaron la ausencia del ministro y la falta de un plan de seguridad en los estadios tras el fin de "Estadio Seguro". La comisión acordó citar a los ministros Cordero y Álvaro Elizalde (Interior) para que expongan sobre los protocolos de seguridad. También se citó al Club Social y Deportivo Colo Colo para que explique lo sucedido.

PURANOTICIA