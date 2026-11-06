Diputados del PS y FA cuestionan eventual ingreso de capital privado a Codelco tras visita de Bill Gates

Los diputados José Antonio Rivas (PS) y Valentina Cáceres (FA), ambos integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara, manifestaron su preocupación ante la eventual incorporación de capital privado a Codelco, especialmente luego de la visita del multimillonario Bill Gates a Chuquicamata.

Los parlamentarios reaccionaron a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien planteó la posibilidad de incorporar capital privado en algunas divisiones de la estatal, en medio de los cuestionamientos surgidos por las irregularidades detectadas en sus registros de producción.

En ese contexto, advirtieron que las deficiencias en materia de gestión y fiscalización de la principal empresa estatal del país deben investigarse con el máximo rigor. Sin embargo, enfatizaron que estas situaciones no pueden transformarse en una justificación para debilitar su carácter público.

Asimismo, plantearon la necesidad de esclarecer los alcances de la reciente visita de Bill Gates a Chuquicamata, considerando sus vínculos con inversiones en exploración minera a través de Breakthrough Energy Ventures y KoBold Metals.

A raíz de estos antecedentes, los legisladores presentaron cuatro oficios de fiscalización dirigidos a Codelco, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería y la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). El objetivo es conocer los antecedentes técnicos de la propuesta, eventuales conversaciones con inversionistas y las medidas contempladas para fortalecer la gobernanza de la cuprífera.

El diputado Rivas señaló que “con estos antecedentes se ha abierto una verdadera caja de Pandora en Codelco y tenemos que llegar hasta el fondo. Estamos hablando de la principal empresa estatal de Chile, cuyos recursos son fundamentales para el desarrollo del país. Aquí no basta con desvincular ejecutivos, tenemos que esclarecer las responsabilidades y entender por qué fallaron los mecanismos de control”.

En esa misma línea, Rivas agregó que “también hay que ser claros: las irregularidades no pueden convertirse en una excusa para debilitar el patrimonio de Chile. Nos parece preocupante que, en medio de esta crisis, se plantee abrir divisiones de Codelco al capital privado. Queremos saber desde cuándo se estudia esta posibilidad, qué divisiones están considerando y si existen conversaciones con potenciales inversionistas”.

Por su parte, la diputada Cáceres sostuvo que “vamos a seguir cuidando nuestra empresa estatal y fiscalizando con responsabilidad para que Codelco funcione bien, sea transparente y siga aportando al desarrollo de Chile. Las irregularidades deben investigarse y tener responsables, pero no pueden convertirse en una excusa para debilitarla ni abrir paso a su privatización”.

OFICIO POR VISITA DE GATES

En relación con la visita de Bill Gates a Chuquicamata, los parlamentarios oficiaron al presidente del directorio de Codelco para solicitar información sobre quién gestionó y autorizó el recorrido, qué ejecutivos participaron y si durante las actividades se abordaron posibles oportunidades de inversión, asociaciones comerciales, exploración minera o cooperación tecnológica.

Además, requirieron antecedentes sobre eventuales reuniones, convenios o conversaciones entre Codelco y KoBold Metals, Breakthrough Energy Ventures u otras entidades vinculadas empresarialmente al multimillonario estadounidense. También solicitaron información sobre posibles manifestaciones de interés de inversionistas privados en activos o divisiones de la estatal.

En paralelo, mediante un oficio dirigido al Ministerio de Hacienda, pidieron aclarar si existe una propuesta formal para incorporar capital privado a Codelco, qué divisiones podrían verse involucradas, cuáles son los estudios que respaldan la iniciativa y desde cuándo se encuentra en evaluación.

Asimismo, consultaron si esta alternativa comenzó a analizarse antes de que salieran a la luz las irregularidades en los registros de producción y si han existido contactos con potenciales inversionistas, tanto nacionales como extranjeros.

Al Ministerio de Minería solicitaron precisar cuál ha sido su participación en la elaboración de la propuesta, qué evaluaciones se han realizado sobre sus posibles consecuencias para la industria y cuáles son los mecanismos contemplados para garantizar el control estatal de la compañía.

Finalmente, a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) le solicitaron informes sobre los riesgos y beneficios de eventuales asociaciones público-privadas, las deficiencias identificadas en los mecanismos de fiscalización y las medidas recomendadas para fortalecer la gobernanza de Codelco.

PURANOTICIA