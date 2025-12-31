Diputados del Partido Republicano acudirán a Contraloría por entrega de Claves Únicas a migrantes irregulares

Los diputados del Partido Republicano José Carlos Meza y Renzo Trisotti manifestaron su molestia tras recibir la respuesta de Chile Atiende al oficio enviado en noviembre, en el que solicitaban información sobre la eventual entrega de Claves Únicas a migrantes en situación irregular.

Según señalaron, el organismo confirmó que la situación ocurrió, pero sin entregar detalles relevantes, lo que calificaron como “impresentable”, por lo que anunciaron que remitirán los antecedentes a la Contraloría General de la República a comienzos de 2026, con el objetivo de que se investigue la magnitud del problema y las eventuales responsabilidades.

Trisotti calificó como insuficiente que la respuesta se limite a señalar que las Claves Únicas “fueron deshabilitadas por la Secretaría de Gobierno Digital”.

Enfatizó que “no se nos informa cuántas Claves Únicas fueron captadas por inmigrantes ilegales, ni se asume una responsabilidad clara. Simplemente, se señala que la información la tiene otro organismo, lo que no nos parece correcto”.

El parlamentario agregó que el organismo solo indicó que se trató de un “número acotado de migrantes”, sin precisar fechas ni oficinas involucradas, derivando la información a la Secretaría de Gobierno Digital. “En la práctica, nos dicen que no nos van a entregar los datos detallados”, afirmó.

Meza, en tanto, sostuvo que “cuando enviamos los oficios advertimos que, de ser cierta esta información, estaríamos frente a una situación grave. Hoy, con la respuesta de Chile Atiende, se confirma que esto sucedió, pero no se nos entrega información clave, como el número exacto de Claves Únicas entregadas a extranjeros ilegales”.

PURANOTICIA