Diputados de RN califican decisión de Bachelet de no postularse a la Presidencia como "un acto de realismo"

Los diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, Frank Sauerbaum y Andrés Celis, reaccionaron a la decisión de Michelle Bachelet de no postularse nuevamente a la Presidencia de la República.

Desde la bancada de RN, consideran que su determinación era esperable y que refuerza la necesidad de que la oposición se prepare con seriedad para la próxima elección.

Ossandón afirmó que la decisión de Bachelet es una muestra de pragmatismo: "Es lo que nosotros esperábamos, es lo políticamente correcto y absolutamente práctico. Michelle Bachelet tenía muy claro que era muy difícil ganar una tercera presidencial, sobre todo compitiendo contra Evelyn Matthei y defendiendo, de alguna forma, el legado de este gobierno que ha sido bastante nefasto. Entonces, yo creo que es un acto de realismo y lo que correspondía”.

Por su parte, el diputado Sauerbaum coincidió en que la decisión de Bachelet era predecible y sostuvo que su última administración dejó un legado negativo para el país: "Evelyn Matthei tenía razón cuando dijo que la expresidenta Bachelet no se presentaría sabiendo que iba a perder esta elección. Es una buena noticia para el país, porque su último gobierno dejó un recuerdo amargo. Nos heredó un proyecto de reforma tributaria que ha frenado la inversión por 10 años, una reforma educacional que obliga a elegir colegios por tómbola y un sistema electoral que ha fragmentado el Congreso con 21 partidos, dificultando el diálogo”.

El diputado Celis valoró la renuncia de Carolina Tohá a su cargo para postular como precandidata presidencial: "Me parece un acto de hidalguía que la ministra Tohá haya dado un paso al costado para ser precandidata presidencial. En política es importante reconocer estos gestos, porque también respalda a los candidatos parlamentarios".

El parlamentario instó a Chile Vamos a realizar primarias y a no repetir errores del pasado: "Hago un llamado a Evelyn Matthei a hacer lo mismo. Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric fueron elegidos por primarias. Chile Vamos no puede darle ventaja a la izquierda. Tenemos que invitar a Ximena Rincón, al exalcalde Carter y a otros liderazgos. Si no hacemos primarias, esto será un suicidio político y corremos el riesgo de perder la Presidencia".

A su vez, el diputado Felipe Donoso (UDI) indicó que "esto demuestra el fracaso total del proyecto del Frente Amplio, ellos no tienen candidato y las principales figuras de izquierda hoy posicionadas renuncian a ser candidatas para no enfrentar su pasado, porque no creen que el proyecto político sea exitoso".

Y el presidente de Republicanos, Arturo Squella, sostuvo que "finalmente el oficialismo resolvió por el plan B, van a avanzar con Carolina Tohá haciendo una suerte de plebiscito para los chilenos de cómo lo ha hecho este gobierno. La respuesta es evidente, más aún en seguridad pública. Poner de candidata presidencial a la persona que ha estado a cargo de la seguridad pública durante los últimos años es un tremendo error que va a favorecer precisamente a quienes tienen los atributos para terminar con la delincuencia en Chile. Y en ese caso, por cierto, que el número uno es José Antonio Kast".

