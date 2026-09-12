Diputados de Renovación Nacional proponen 17 medidas para reforzar la seguridad en Fiestas Patrias

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó un plan compuesto por 17 medidas para reforzar la seguridad durante las celebraciones de Fiestas Patrias, con énfasis en la prevención de delitos, la protección de niños y el despliegue policial en fondas, carreteras, terminales y sectores rurales.

Entre las principales propuestas se encuentra disponer gratuitamente de una “Pulsera Segura” para niños en los accesos a las fondas y ramadas, en la que sus padres puedan registrar un nombre y número telefónico de contacto. La medida estaría acompañada por una campaña nacional denominada “Antes de entrar, identifica a tus niños”.

El documento también plantea que los eventos masivos cuenten con un Punto de Encuentro Familiar claramente señalizado y con un protocolo de “Niño Perdido”. Este procedimiento permitiría alertar inmediatamente al personal de seguridad, resguardar las salidas, desplegar una búsqueda interna y garantizar la reunificación segura del menor con sus padres o responsables.

En materia policial, los parlamentarios propusieron aumentar la presencia de Carabineros en los accesos, perímetros, estacionamientos y vías de evacuación de fondas y ramadas, manteniendo patrullajes durante todo el horario de funcionamiento y especialmente al cierre.

Asimismo, solicitaron establecer perímetros de seguridad en las cuadras cercanas a estos recintos para prevenir encerronas, robos de vehículos, riñas y asaltos. A ello se suma una fiscalización preventiva destinada a detectar el porte ilegal de armas de fuego y armas blancas, evaluando incluso la utilización de pórticos detectores de metales.

El plan considera además la denominada operación “Ruta Segura”, con controles focalizados en carreteras y caminos secundarios para prevenir accidentes, detectar a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas e impedir el traslado de especies robadas.

También propone reforzar los patrullajes y fiscalizaciones durante las noches del 17, 18, 19 y 20 de septiembre en autopistas, enlaces, servicentros y rutas identificadas previamente como puntos de mayor riesgo.

Para las zonas rurales, los diputados de RN plantearon implementar un plan especial contra el abigeato, mediante controles en predios, caminos, ferias ganaderas, mataderos y rutas utilizadas para transportar animales y carne. Los operativos contarían con la participación de Carabineros, la PDI, el SAG, los municipios y la autoridad sanitaria, con el objetivo de detectar animales robados, faenamiento clandestino y comercialización ilegal.

La propuesta incluye igualmente reforzar los retenes y patrullajes nocturnos en sectores rurales, emplear drones donde sea necesario y habilitar un canal rápido para denunciar movimientos sospechosos, vehículos desconocidos o eventuales robos de animales.

Finalmente, los parlamentarios solicitaron constituir desde ahora un Comité Nacional de Seguridad de Fiestas Patrias, encabezado por el ministro de Seguridad e integrado por Carabineros, la PDI, el Ministerio Público, Senda, el SAG, autoridades regionales y municipios.

La instancia tendría como objetivo elaborar un mapa nacional de puntos críticos, coordinar los contingentes y sistemas de televigilancia, fijar metas para el despliegue preventivo y entregar un balance público una vez finalizadas las celebraciones.

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