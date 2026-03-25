Diputados de oposición solicitan sesión especial para que Ministro de Hacienda responda por alza de combustibles

Diputados de oposición solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explique en detalle a la Cámara por qué se optó por una medida tan “drástica” y “perjudicial” como traspasar toda el alza de los combustibles a los consumidores.

“Lo que queremos es que el Gobierno explique primero porque dice que Chile está quebrado a través de todas sus redes y todos sus medios de comunicación y después se desdice en este mismo hemiciclo”, comentó el diputado socialista Raúl Leiva.

Y aseguró que lo que se busca saber “por qué, teniendo distintas alternativas, se opta por la más perjudicial a las familias chilenas”.

“En esta sesión especial queremos que eso se explique por qué son las familias de Chile quienes tienen que asumir el 100% el costo del alza del petróleo y por qué niegan la existencia de un Estado y de un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles que justamente tiene este efecto”, agregó.

En la misma línea, el diputado Raúl Soto (PPD), expresó que el Gobierno de José Antonio Kast "luego de tan sólo dos semanas de Gobierno decide darle la espalda a la clase media, a las pymes, a los emprendimientos y a los sectores vulnerables de nuestro país”.

“Nosotros no vamos a estar disponibles bajo ningún punto de vista para respaldar una pésima decisión como esa, que además se ha hecho de forma incorrecta saltándose el debate democrático en el Congreso Nacional e intentando gobernar y tomar decisiones muy difíciles vía decreto”, añadió.

Respecto a la citación al ministro, Soto señaló que “con esta sesión especial vamos a sacar al pizarrón al Gobierno, vamos a sacar al pizarrón al ministro de Hacienda, vamos a sacar al pizarrón a todas las autoridades que están detrás de esta pésima decisión y no vamos a permitir que la cuenta de una guerra que está al otro lado del mundo la pague la clase media de nuestro país y los sectores más desprotegidos”.

A su vez, respecto a otras posibles medidas, el diputado del PPD sostuvo que “por ahora no hay otra decisión, pero por cierto que todas las herramientas están siempre disponibles y sobre la mesa”, y añadió “las vamos a ir evaluando en función de las acciones que vaya tomando el Gobierno”.

En tanto, la diputada Lorena Fries del Frente Amplio aseguró que la sesión especial busca que el secretario de Estado “explique por qué le ha dado la espalda a las familias de chilenas y chilenos”, apuntando que era una situación evitable.

“Aquí hay la decisión de un Gobierno indolente, insensible a lo que es la mayoría de este país porque por otro lado no nos olvidemos que está bajándole los impuestos a los más ricos”, señaló.

Finalmente, la diputada Lorena Pizarro (PC), indicó que “estamos hoy día actuando de manera unitaria porque entendemos que más allá de las diferencias que podamos tener hay un eje central que hoy día nos debe convocar”.

“Esto era absolutamente evitable”, expresó, apuntando que “si en el centro se va a tener al empresariado, al 1% más rico, la respuesta es que el 90% de la población lo va a pasar muy mal y demandamos por lo tanto esta sesión especial porque aquí no estamos en los tiempos del autoritarismo”.

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