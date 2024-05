Diputados de oposición entregaron propuestas de migración en el palacio de La Moneda

Los diputados Andrés Longton (RN), José Miguel Castro (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Andrés Jouannet (Amarillos) acudieron a La Moneda a entregarle un documento al presidente Gabriel Boric con una serie de propuestas en materia migratoria, con el objetivo de que sean incorporadas en la próxima Cuenta Pública.

Las medidas propuestas buscan abordar de manera integral el fenómeno de la migración irregular que enfrenta Chile y están orientadas a fortalecer el control fronterizo, mejorar la seguridad y optimizar los procesos de expulsión de personas que ingresan clandestinamente al país.

Entre las propuestas, se destaca la tipificación del ingreso clandestino como delito. Esta medida, impulsada por los diputados de Renovación Nacional, busca disuadir el ingreso irregular asociándolo con penas, y prever la regulación administrativa para la reconducción o devolución inmediata. Además, se propone la creación de una policía especial de resguardo de fronteras, inspirada en ejemplos internacionales, que tendría un carácter militarizado para proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional.

Otra medida importante es la efectiva reconducción de personas con asistencia militar. Se plantea la necesidad de materializar la devolución inmediata de quienes ingresen clandestinamente, incluso ante la negativa de Bolivia de recibirlos. También se sugieren sanciones para el traslado de personas ingresadas clandestinamente, tipificando penalmente el transporte de migrantes irregulares para desbaratar las redes de tráfico de personas.

Además, se propone reforzar la frontera creando cercos y extendiendo zanjas, junto con adoptar tecnologías de vigilancia para dificultar el ingreso irregular. Se establece la creación de campamentos de transición para quienes ingresen clandestinamente, evitando su desplazamiento hasta esclarecer su situación migratoria. Otra medida es la anulación de resoluciones que impiden reconducciones inmediatas, dejando sin efecto la resolución que impide la devolución inmediata de ciudadanos extranjeros provenientes de Bolivia. Finalmente, se propone la tipificación de la contratación irregular, sancionando como delito la contratación de personas extranjeras sin autorización para realizar actividades económicas en Chile.

El diputado Andrés Longton comentó que "tenemos el legítimo temor de que el presidente no diga una sola palabra acerca de la migración ilegal en su Cuenta Pública. Queremos al presidente señalarle muy claramente que la migración irregular, es decir, el ingreso ilegal en nuestro país tiene que estar establecido como delito porque hoy día no tiene ningún costo entrar y salir de Chile. El tren de Aragua lo hace sin ninguna dificultad y el ejército no puede hacer milagros mientras aquello no tenga una sanción real".

El diputado Jouannet, en tanto, señaló que “no cabe duda que estamos enfrentando una crisis migratoria que le ha ocasionado mucho daño a nuestro país y ya es hora de tomar medidas concretas y dejar de hacer diagnósticos y análisis. Consideramos que es imperioso que en esta cuenta pública el mandatario haga anuncios concretos. Queremos contribuir con el gobierno y por eso hemos presentado estas medidas que pueden ayudar a paliar el descontrol migratorio que tanto daño nos ha hecho”.

En paralelo, el diputado Alessandri afirmó que "en la migración le falta al Gobierno, ese romanticismo de que las fronteras no existen, esos tweets que decían que habrá casa para los migrantes, también esos llamados a darles prioridad, tuvieron costos nefastos en vidas chilenas y, evidentemente, en el aumento de la delincuencia. Es por eso que, desde la Cámara de Diputados, de manera transversal, el diputado Jouannet, el diputado Longton y quien habla hemos venido a presentarle propuestas a La Moneda para que incluya en su discurso del 1 de junio. Propuestas legales, propuestas administrativas, también propuestas para Migraciones, que dejen sin efecto un decreto emitido por el señor Thayer en 2022 que no nos permite reconducir hacia Bolivia. Ese mismo cambio positivo, Presidente Boric, que hemos visto en muchas materias, como cuando nos dice que entendió que el crecimiento era importante para salir de la pobreza, cuando nos dice que a Carabineros hay que apoyarlos, cuando dejó de vanagloriar a esa mascota innombrable; bueno en materia de migraciones le falta, Presidente. Le falta entender que las fronteras sin control equivalen a delincuencia, a asesinatos y a terror en la población. Si hay algo en lo que no estamos mejor después de dos años y medio es en control migratorio”.

Explicaron que estas medidas han sido elaboradas con la intención de fortalecer la seguridad del país y reducir el impacto de la migración irregular en la sociedad chilena. Los diputados esperan que el presidente Gabriel Boric considere estas propuestas en la próxima Cuenta Pública para abordar de manera efectiva este problema.

PURANOTICIA