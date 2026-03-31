Diputados de la UDI proponen quitar la gratuidad a estudiantes involucrados en hechos de violencia

A raíz de los violentos sucesos registrados este martes en las dependencias del Liceo Lastarria, los parlamentarios de la UDI e integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara, Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, pusieron sobre la mesa la alternativa de aplicar sanciones que impliquen el cese de beneficios otorgados por el Estado, tales como la gratuidad, para aquellos que se involucren en actos violentos dentro de los recintos educativos.

Al respecto, el legislador y presidente de la comisión de Educación, Sergio Bobadilla, manifestó que “no podemos permanecer indiferentes frente a lo que está ocurriendo hoy en muchos liceos del país”.

En esa misma línea, el parlamentario sostuvo que “estos delincuentes, que se escudan tras la condición de estudiantes, no pueden seguir siendo beneficiados con gratuidad en la educación superior, la cual es financiada con el esfuerzo de todos los chilenos”.

El diputado gremialista advirtió además que este tipo de comportamientos no solo afectan la realidad actual de los colegios, sino que tienen el potencial de proyectarse hacia el futuro.

“No podemos permitir que quienes hoy paralizan clases, destruyen infraestructura pública y ponen en riesgo a sus propios compañeros, mañana accedan a la educación superior con beneficios estatales, desplazando a jóvenes que sí quieren estudiar, esforzarse y salir adelante”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Ricardo Neumann hizo hincapié en que esta iniciativa ha sido promovida con anterioridad por su colectividad. “Hace años que desde la bancada de diputados UDI venimos planteando la necesidad de establecer sanciones concretas, como la pérdida de la gratuidad, para quienes participen en hechos de violencia”, remarcó.

Asimismo, el representante cuestionó la falta de respaldo por parte del Ejecutivo y de los bloques de izquierda, señalando que “lamentablemente no hemos encontrado apoyo en el Gobierno ni en sectores de izquierda, que a nuestro juicio han priorizado una visión equivocada de los derechos humanos”.

Neumann insistió en que resulta prioritario enfocarse en la gran mayoría del alumnado que cumple con las reglas. “es fundamental volver a poner en el centro a los miles de estudiantes que sí respetan las normas, que quieren aprender y que ven interrumpido su proceso educativo por culpa de estos hechos. Los derechos humanos también son el derecho a estudiar en un ambiente seguro y sin violencia”, declaró.

Finalmente, ambos integrantes de la Cámara Baja instaron al Ejecutivo a liderar una agenda que integre prevención, castigos efectivos y respaldo a las comunidades escolares. En este sentido, aseguraron que persistirán en la promoción de proyectos de ley destinados a robustecer la disciplina y garantizar un acceso justo a las ayudas estatales.

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