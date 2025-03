Diputados de la comisión investigadora del «Caso Monsalve» adelantan que será "difícil" consensuar un informe único

Los diputados de la Comisión Especial Investigadora del «Caso Monsalve», Tomás Lagomarsino (Partido Radical) y Camila Musante (IND), adelantaron una “difícil” búsqueda de consensos entre el oficialismo y la oposición para la redacción del informe final.

El legislador comentó sobre la negativa del exsubsecretario del Interior a responder el cuestionario enviado por la instancia y el uso de su derecho a guardar silencio. “Él está hoy día en prisión preventiva por un crimen grave y evidentemente no puede necesariamente contestar todas las preguntas de la Comisión Investigadora que debe contestar, llegado el momento, ante los tribunales”, manifestó.

El parlamentario dijo que espera que con la información “que se ha recabado hasta hoy se pueda elaborar un informe contundente y que pueda ser eventualmente de consenso. Para ello, ambas partes, tanto el oficialismo como la oposición, tienen que ceder bastante en sus respectivas posiciones”.

“Esto no es blanco y negro, sino que también tiene ciertos matices. Y espero que podamos generar ese diálogo de aquí al próximo lunes”, agregó.

Por su parte, la diputada y jefa de la bancada IND-PPD, abordó la carta enviada por el exsubsecretario a la comisión y sostuvo que “para eso no se hubiese tomado la molestia de responder a la Comisión”.

“Es un insulto enviar un texto y darse el trabajo de redactar una carta de respuesta a la Comisión cuando realmente no tenía voluntad alguna de colaborar, cooperar, dar algún antecedente adicional. Entonces, francamente, el día nos reunimos para dar lectura a esta carta respuesta que no dijo absolutamente nada, no aportó nada nuevo y solamente perdimos el tiempo”, expresó.

Asimismo, señaló que hubiese esperado “de quien fue mi subsecretario del Interior, un cargo tan importante dentro del Estado, que además quien dirige las policías en nuestro país, aunque ya está fuera del cargo evidentemente, tuviese un poquito más de sentido responsabilidad del Estado y no nos hubiese hecho perder el tiempo y burlado de la Comisión de esta manera”.

En cuanto al informe final de la instancia, mencionó que “el oficialismo va a redactar un informe común, la oposición también va a hacer lo mismo”.

“Esperaría que tratemos de consensuar un informe común, pero dado como se dirigió la Comisión, la tónica que tuvo de parte del diputado Mellado, donde hubo hasta insultos dentro de la Comisión, se insultaron a ministros de Estado, a diputados; entonces yo veo difícil que vayamos a poder consensuar un único informe”, añadió.

La diputada indicó que esperaría “que la derecha trate de instalar su tesis como oposición y nosotros probablemente vamos a tener una mirada donde se asuman las responsabilidades que correspondan. Pero también de ver qué es lo que se tiene que enmendar mirando hacia adelante”.

“Hay que acordarse que todo esto parte por una denuncia de un delito sexual, y que en eso tenemos que reforzar para que ninguna mujer sienta -sea dentro o fuera del gobierno- que no tiene hoy día sus protocolos de acción claros de qué hacer. Creo que ese es el principal foco que va a tener el informe del oficialismo”, sentenció.

