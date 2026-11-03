Diputados cuestionan veto sustitutivo a Ley de Incendios y exigen al Gobierno acelerar su tramitación

Tras la aprobación con 77 votos a favor, 51 en contra y 14 abstenciones del informe de la Comisión Mixta de la Ley de Incendios en la Cámara de Diputados, los parlamentarios José Antonio Rivas (PS), Jaime Bassa (FA), Sofía González (PC) y Valentina Cáceres (FA) valoraron el avance legislativo, pero manifestaron su preocupación por el anuncio de vetos del Ejecutivo, advirtiendo que podrían retrasar la aprobación definitiva de una normativa que lleva más de tres años en discusión.

El diputado por el Biobío, José Antonio Rivas (PS), integrante de la Comisión de Emergencia, Desastres y Bomberos, llamó a acelerar la tramitación del proyecto y asegurar los recursos necesarios para su implementación. “Le pedimos al Gobierno que apure el tranco, porque efectivamente esto se tiene que convertir en ley para que se aplique cuanto antes, sobre todo cuando estamos a portas de un verano muy seco, muy caluroso y por cierto también con mucho combustible en cada uno de nuestros territorios, en cada una de las comunas en donde ha habido efectivas tragedias”.

Por su parte, el diputado por Valparaíso, Jaime Bassa (FA), integrante de la Comisión Mixta que revisó el proyecto, cuestionó el anuncio del Ejecutivo y advirtió sobre sus consecuencias para la prevención. “Es fundamental que el Estado asuma la responsabilidad en materia preventiva, que los propietarios de los predios asuman también su responsabilidad en la prevención y que el Gobierno no eluda tampoco su responsabilidad, apurando este trámite lo más posible y ojalá evitando el veto que ha anunciado hoy día el Ministro de Agricultura. Nos parece que, dado lo avanzado del año, estando ya en el mes de noviembre, me parece una irresponsabilidad por parte del Gobierno anunciar un veto que sólo va a demorar más la aprobación definitiva de una ley que necesitamos con urgencia”.

En tanto, la diputada Sofía González (PC), también de la región de Valparaíso e integrante de la Comisión Mixta, criticó la decisión del Gobierno de incorporar nuevas modificaciones. “Yo lamento el anuncio que ha hecho el Gobierno de incorporar un veto sustitutivo, porque lo único que hace es dilatar una discusión que ya no da para más. Yo le pido al ministro Campos, que dijo esto desde un principio, que deje atrás su soberbia, que escuche, que escuche a la ciudadanía, que escuche a los expertos y nos deje avanzar en esta ley, que es una ley que lo único que hace es entregar garantías y mejores condiciones, insisto, a la ciudadanía. Vamos a seguir con esta ley, porque nuestro país tiene que ponerse a la altura de la gestión de riesgo y desastre que hoy está enfrentando a propósito de un sinnúmero de condiciones que se desarrollan, entre ellos el cambio climático y también el ordenamiento de nuestras ciudades”.

Finalmente, la diputada por la región de O’Higgins, Valentina Cáceres (FA), emplazó al Ejecutivo a priorizar la protección de las familias afectadas por los incendios forestales. “La verdad es que es lamentable que este Gobierno indolente no se ponga del lado de las víctimas, de aquellas personas que vieron cómo el fuego se acercaba y perdieron sus viviendas. Por eso, nuevamente hacemos un llamado al Gobierno para que tramite con celeridad este proyecto de ley. Estamos a meses de que comience una nueva temporada de incendios y el Gobierno no puede darse el lujo de abandonar una vez más a las familias”.

PURANOTICIA