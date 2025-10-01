Diputados citarán al directorio de Correos de Chile por despido de 600 trabajadores

El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) calificó como “extremadamente grave” el despido de cerca de 600 trabajadores de Correos de Chile, empresa autónoma del Estado, lo que representan al menos el 15% de su dotación.

Por ello, anunció que citarán al directorio para que de cuenta de los motivos y la situación actual de la empresa estatal, que “debería estar en toda su potencia”, considerando el auge de los envíos y compras a distancia.

Al respecto, Mulet expuso que “hemos tenido una noticia extremadamente grave: Están despidiendo a 600 trabajadores y trabajadoras de la empresa Correos de Chile, es más del 15% de su dotación”.

“La verdad es que ni siquiera es un aviso con anticipación, ni siquiera un plan de egreso voluntario para que los trabajadores y trabajadoras que se quieran ir lo hagan. Sino que lisa y llanamente, despidiendo y desvinculando a 600 trabajadores y trabajadoras de la empresa”, agregó.

En ese contexto, enfatizó que “esta es una empresa del Estado que ha tenido, evidentemente, problemas en su administración. No pueden dejar desempleados y cesantes a un conjunto tan importante de trabajadores sin hacer esfuerzo primero con los propios trabajadores para sacar la empresa adelante”.

Por este motivo, anunció que “vamos a pedir que el gerente y el directorio de la empresa venga a la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados a dar cuenta de una situación de esta naturaleza, y que se sepa qué es lo que está pasando en Correos de Chile”.

En ese sentido, señaló que “hoy, empresas similares del sector privado tienen éxito, con buenos gerentes y buenos administradores. No tiene por qué una empresa con más de 100 años en nuestro país, y que hoy que ha vuelto significativamente la paquetería -la nacional e internacional con las compras a distancia-, estar en declinación cuando debería estar en toda su potencia”.

Por eso, “nos parece extremadamente grave que dejen a 600 personas sin trabajo”, concluyó.

PURANOTICIA