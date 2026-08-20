Diputados citan al canciller Pérez Mackenna a comisión de RR.EE. y no descartan una interpelación

Los diputados Nelson Venegas (PS) y Gonzalo Winter (FA) solicitaron la comparecencia del canciller Francisco Pérez Mackenna ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara del próximo 8 de septiembre, para que dé explicaciones sobre la política exterior de Chile. Si no son satisfactorias, evaluarán avanzar en una interpelación.

"La situación que se está viviendo en términos internacionales creo ya no da para más. Hay demasiados hechos que ameritan la concurrencia y la explicación respecto de cuestiones que son determinantes", dijo Venegas.

El parlamentario cuestionó especialmente la relación que el Ejecutivo ha establecido con potencias extranjeras como Estados Unidos y advirtió sobre una eventual pérdida de autonomía en las decisiones internacionales del país.

“Esto es grave, esto ya es prácticamente una subyugación respecto de lo que es una potencia extranjera. Está bien que Chile sea un país pequeño, pero no es admisible los grados de pérdida de soberanía que hoy día se están demostrando con muchas decisiones políticas que está teniendo este Gobierno a través de su Ministro de Relaciones Exteriores”, sostuvo.

Venegas confirmó que la comparecencia ante la comisión está prevista para el martes 8 de septiembre y elevó la presión sobre el jefe de la diplomacia chilena: “De no ser coherente o de no ser una explicación satisfactoria, vamos a presentar una interpelación contra el Ministro de Relaciones Exteriores, porque de verdad la situación que se está dando ya requiere de soluciones y de respuestas más claras (…) sobre todo en lo que dice relación con la defensa de la soberanía chilena”, cerró.

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