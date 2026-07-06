Diputados Celis y Durán presentan denuncia contra exdirector de Migraciones tras informe de Contraloría sobre niños haitianos

Los diputados de RN, Andrés Celis y Eduardo Durán, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público en contra del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, para que se investigue su eventual responsabilidad por el delito de prevaricación administrativa.

La acción judicial se funda en el informe final de la Contraloría sobre las reunificaciones familiares de menores haitianos, que concluyó que se hicieron excepciones a requisitos y procedimientos fijados por la Ley de Migración y Extranjería mediante una simple instrucción administrativa, excediendo las atribuciones legales del Servicio Nacional de Migraciones.

Al respecto, Celis declaró que "esta denuncia busca que la Fiscalía esclarezca si aquí se configuró un delito. La Contraloría ya estableció que el memorándum se dictó al margen de las competencias legales del Servicio Nacional de Migraciones, y ahora corresponde que la justicia determine las eventuales responsabilidades penales".

Añadió que "las instituciones deben funcionar y nadie puede quedar al margen del control de la ley. Cuando un órgano contralor concluye que una autoridad actuó fuera de sus atribuciones, lo responsable es poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente".

Por su parte, Durán señaló que "la Contraloría fue categórica al establecer que ningún funcionario público puede modificar mediante un memorándum lo que la ley establece. Cuando existen antecedentes de esta gravedad, corresponde que sea el Ministerio Público quien investigue si además existe responsabilidad penal".

Finalmente, indicó que "el Estado de Derecho se sostiene precisamente en que las autoridades respeten los límites de sus atribuciones. Si un órgano administrativo puede alterar por sí solo requisitos establecidos por el legislador, se vulnera un principio básico de nuestra institucionalidad".

Cabe selalar que la denuncia presentada solicita que la Fiscalía Nacional investigue la eventual comisión del delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 228 del Código Penal, atendidos los antecedentes contenidos en el informe de la Contraloría y los hechos expuestos en la presentación.

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