Diputados Barraza y González piden al Gobierno permiso laboral para cuidadores de enfermos terminales

Hasta el Palacio de La Moneda llegaron los diputados del Partido Comunista (PC) Marcos Barraza y Sofía González, junto a la concejala de Pudahuel, Carolina Seguel, y representantes de organizaciones sociales, para solicitar al Gobierno su patrocinio a un proyecto de ley que busca establecer un permiso laboral especial para trabajadoras y trabajadores que deban cuidar a un familiar mayor de 18 años con una enfermedad terminal.

La iniciativa contempla un permiso de hasta tres meses, distribuibles durante el año, con cobertura salarial y fuero o protección laboral para quienes deban ausentarse de sus trabajos para acompañar y cuidar a un familiar durante la etapa terminal de una enfermedad. La propuesta fue presentada mediante una carta entregada en La Moneda, con el objetivo de que el Ejecutivo respalde su tramitación en el Congreso.

El diputado por el distrito 8 de la región Metropolitana, Marcos Barraza, señaló que “Chile ha avanzado muchísimo en materia de protección para las personas con dependencia y para quienes las cuidan, en su mayoría mujeres. La Ley Sana fue un paso importante en el gobierno de la presidenta Bachelet, que posibilitó la creación de un tipo de subsidio que da cobertura financiera, reemplazando el salario para aquellas personas que cuidan niños menores de 18 años con enfermedades terminales. Luego, en el Gobierno del presidente Boric se creó la ley del Sistema Nacional de Cuidados, que es un apoyo importante para las familias, que es promocional y garantista. Pero hay que completar esa ley, hay que avanzar en otras reformas importantes en materia de cuidados”.

El parlamentario destacó que “el actual Código del Trabajo, en su artículo 199, contempla un tipo de apoyo, pero que es insuficiente para quienes cuidan a personas mayores de 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una liberación de 10 días para cuidar a la persona con enfermedad terminal mayor de 18 años, pero es reembolsable o es pagable con horas extras. Entonces, no es una ayuda real en los hechos, porque pone en riesgo los salarios de las personas que cuidan”.

Según el diputado Marcos Barraza “este proyecto de ley tiene como propósito crear un subsidio especial para las personas cuidadoras de enfermos terminales mayores de 18 años. Entiéndase por personas cuidadoras, padre, madre, esposa, hijo, cónyuge, y que requieren tener seguridad económica. No es razonable, no es justo, es insano que a una persona se le haga elegir entre trabajar o cuidar un ser querido cuando está falleciendo, en sus últimos días de vida. Entonces, este proyecto de ley crea un subsidio especial, y lo que busca es que, durante 3 meses, distribuibles durante el año, la persona pueda tener la cobertura salarial y tenga el fuero necesario para cuidar a su ser querido que tiene una enfermedad terminal. A su vez, estamos abiertos y es flexible a que esto sea en un subsidio mixto, donde se financie con la cotización del trabajador, trabajadora, se financie con aportes del Estado y con aportes del empleador. Creemos que los cuidados son una corresponsabilidad del Estado y del trabajador”.

Por su parte, la diputada por el distrito 6 de la región de Valparaíso, Sofía González, señaló que “este proyecto se inspira en una realidad muy dura, profundamente compleja, que viven miles de familias que deben enfrentarse a la realidad de recibir la noticia de que un familiar, un hijo, un esposo, un padre, una madre, tiene una enfermedad terminal. Y en ese momento, no solamente se tienen que preocupar de quién va a cuidar a esa persona, sino que también se tienen que preocupar de no perder el trabajo, se tienen que preocupar de cómo van a llegar a fin de mes, y se tienen que preocupar de cómo se organiza una familia para acompañar a quien está en los últimos días de su vida. Esta es una realidad que vienen miles de familias, es por eso, que hemos presentado este proyecto de ley, que viene acompañado del apoyo ciudadano de miles de familias cuidadoras, y que ponen sobre la mesa una solución que es profundamente humana”.

La legisladora reitero que “estamos pidiendo al gobierno que sume su patrocinio a este proyecto, porque sabemos que hay cosas importantes que discutir respecto principalmente de su financiamiento. Sabemos que para que esto avance se requiere de voluntad política, y también solicitamos al gobierno empatía con todas esas familias que hoy día están esperando que el Estado les dé una respuesta, les dé un respiro. Hoy, quienes cuidan tienen que preocuparse de enfrentar este dolor, tienen que preocuparse de llegar a fin de mes, y lo que esperamos es que no tengan que preocuparse de poder contar con un permiso, como ya se ha mencionado, de 3 meses, que sea flexible, acreditable a través de un certificado médico, y que, además, traiga consigo un fuero o una protección para su trabajo, para no ver mermado su este desarrollo a propósito de ejercer su derecho a cuidar”, aseguró Sofía González.

Por último, la concejala Seguel, indicó que “ellos son la voz de muchos y miles de vecinos y de cuidadoras, cuidadores que pasa en una etapa muy complicada y difícil. Nosotros desde la comuna de Pudahuel, junto a las cuidadoras, hemos estado siempre apoyando este tipo de iniciativas. Nosotros creemos que es fundamental seguir trabajando en este tipo de leyes que apoyan a las cuidadoras, apoyan a la familia, y es importante que hoy nos representen nuestros diputados y que estos proyectos de ley sigan avanzando”.

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