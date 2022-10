Diputados aprueban renuncia de Raúl Soto a la presidencia de la Cámara Baja

La Cámara de Diputados aprobó la solicitud de renuncia de la mesa directiva encabezada por Raúl Soto (PPD) y vicepresidida por Alexis Sepúlveda (PR) y Claudia Mix (Comunes).

La Sala dio luz verde a la dimisión del legislador con 131 votos a favor, seis en contra y la abstención de Marlene Pérez (IND-UDI). Los rechazos fueron de los independientes Marta González, Felipe Camaño, Carlos Bianchi (IND) y los RN Sara Concha, Jorge Durán, Francesca Muñoz.

En su salida, Soto agradeció a sus pares por su periodo en la testera y pidió mantener "una conducción seria, responsable, ecuánime y que mantenga un buen clima de diálogo y acuerdo al interior de esta Cámara de Diputados, que de buenas señales al país, lo que me parece relevante en los tiempos que estamos viviendo".

Aunque algunos parlamentarios habían solicitado que Soto se mantuviese en la testera mientras no se resolviesen las discrepancias por la designación de su sucesor.

La saliente mesa directiva fue escogida el 11 de marzo en el marco de un acuerdo donde participaron las bancadas oficialistas (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático), la DC, el Partido de la Gente (PDG), el Partido Ecologista Verde e independientes.

Sin el apoyo de Chile Vamos y el Partido Republicano, los parlamentarios determinaron entonces dividir la presidencia de la Cámara Baja en cuatro periodos legislativos. Ahora le correspondería asumir a la diputada Karol Cariola, del Partido Comunista, pero su nominación está en duda debido a que desde la DC y el PDG hay reparos por su rol de vocera en la campaña del Apruebo.

Además, desde la falange emplazaron al PC a quitar su respaldo a la querella presentada contra de el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, por supuestos encubrimientos a crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social.

"Si el Partido Comunista no toma distancia de esas querellas, de los fundamentos de esas querellas, o no toma distancia de lo que han dicho algunos de sus parlamentarios y no lo dice públicamente, nosotros no vamos a concurrir con nuestros votos para votar por un candidato o candidata del Partido Comunista para que dirija la Cámara", dijo el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo.

