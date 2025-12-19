Diputado Winter reconoce "desgaste del proyecto progresista" al hacer autocrítica tras revés electoral

El diputado frenteamplista Gonzalo Winter, realizó una dura autocrítica tras la derrota de Jeannette Jara (PC) en la elección presidencial del domingo 14 de diciembre.

En un documento de 16 páginas titulado “Críticas, autocríticas, mitos y peligros”, publicado por La Tercera, el exprecandidato presidencial del FA calificó el resultado como una señal política profunda que “expresa un importante desgaste del proyecto progresista, sus valores, y su capacidad de convocar a amplios sectores”.

En su análisis, el legislador planteó que la derrota debe asumirse desde la militancia y propuso enfrentar una serie de “verdades incómodas” que explican el triunfo de la derecha representada por José Antonio Kast.

El primer eje de su reflexión fue la Convención Constitucional. Reconoció una “falta de cuidado del proceso” y sostuvo que “hubo gestos simbólicos que, en vez de emplear apoyos, alimentaron temor e incertidumbre”.

A su juicio, la Convención “se volcó sobre sí misma” y no interactuó con el escenario político. También criticó el “fetiche antipolítico en torno a los independientes” y la “falta de diálogo político, incluso con sectores razonables de la derecha”, recordando que la “hoja en blanco” era para una nueva Constitución y no para un nuevo país.

El segundo punto abordado fue el estallido social. Winter señaló la “ausencia de una condena explícita y consistente a los hechos sencillamente delictuales y no de protesta”. Según dijo, “en muchos momentos se optó por el silencio, la ambigüedad o una comprensión excesiva, sin trazar con claridad un límite político”, lo que generó “desconcierto en sectores amplios de la ciudadanía y debilitó la capacidad de conducción”.

Añadió que se interpretó erróneamente el estallido como hegemonía progresista: “Fue una explosión de descontento transversal, sin dirección política clara ni proyecto común articulado”. Confundir “malestar con mayoría política”, advirtió, fue un error de diagnóstico con consecuencias posteriores.

En materia de seguridad, el diputado reconoció que el tema quedó relegado en la campaña presidencial y en el programa de Apruebo Dignidad 2021. “La seguridad quedó en la periferia de la discusión”, afirmó, explicando que no estaba entre las prioridades tras el estallido y la pandemia, en parte por la disminución de delitos en ese período.

Subrayó que comprender las causas estructurales es indispensable, pero insuficiente “cuando el miedo es presente, cotidiano y concreto”.

Respecto a la migración, el congresista sostuvo que “no se adelantó a las consecuencias” del proceso iniciado en 2018. “Se reaccionó tarde y, en muchos casos, de forma defensiva”, señaló, agregando que “no estuvo suficientemente presente la discusión sobre la permeabilidad de nuestros barrios al crimen organizado extranjero, especialmente en territorios abandonados por el Estado que ya disputaba el crimen organizado nacional”.

Con esta autocrítica, el dirigente del FA buscó instalar un debate interno sobre los errores estratégicos y políticos que, según él, explican el desgaste del proyecto progresista y la derrota electoral del fin de semana.

