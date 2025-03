Diputado Winter califica como una "vergüenza" y un "peligro" las reiteradas filtraciones de chats

El diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) se refirió a las filtraciones de los chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“Es una vergüenza y un peligro para todos los chilenos lo que pasa con las filtraciones de la Fiscalía o de los abogados que son parte”, sostuvo Winter.

El parlamentario planteó que “cuando a mí alguien me quita el celular en la calle es un delincuente, me lo quita a la fuerza, cuando la Fiscalía le quita el celular también lo hace con la fuerza, pero con la fuerza legítima que es la del Estado”.

En ese sentido, afirmó que “en el momento en que no sabemos si un policía, un fiscal o una de las partes pone una conversación, que no tiene interés de ningún delito respecto de una carpeta investigativa, entonces ya no está actuando dentro de una ley, sino que de hecho está actuando de forma delictual, porque me quitó el celular para actuar con el fuera de la ley”.

“Las personas a las cuales nosotros le hemos depositado la legitimidad de la fuerza y de quitarnos nuestro celular están actuando fuera de la ley, contra nuestra privacidad. Por lo tanto, este tema se tiene que aclarar a fondo”, subrayó.

El legislador aseguró que “quien abusó del derecho a la privacidad de Irací Hassler fue el Estado de Chile, porque fue el Estado que le quitó su celular”.

Además, dijo que no le “cabe la menor duda” que exista una operación política tras esta situación. “Lo relevante más que una operación política o no, es que alguien cometió un delito”, precisó.

Por otro lado, Winter fue consultado sobre la posibilidad de asumir una candidatura presidencial y señaló que “esas son conversaciones que se tienen que dar al interior del partido y que se están dando de muy buena forma (…) yo en este momento no soy candidato presidencial”.

