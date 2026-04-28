Diputado Winter advierte que de aprobarse el plan de Reconstrucción sería "el mayor espolonazo al Estado de Chile desde 1974"

El diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, aseguró que si el plan de Reconstrucción Nacional se aprueba en su totalidad sería “el mayor espolonazo al Estado de Chile que se le ha dado desde 1974".

Durante una entrevista con Radio Pauta, el parlamentario desglosó el contenido del documento para fundamentar su rechazo. “De las 203 páginas del proyecto, solo 9 se tratan de reconstrucción, que no tienen polémica, y todo el resto es una megareforma tributaria, la más honda de los últimos 50 años”, detalló.

Las críticas del legislador apuntaron también a las consecuencias económicas de la medida. De prosperar en el Congreso, advirtió que la propuesta “significaría el mayor traspaso de activos de parte de los sectores populares hacia el 1% más rico del país que haya habido en nuestra historia”.

En la misma línea, profundizó sobre el impacto a largo plazo en las capacidades fiscales, argumentando que la normativa “dejaría al Estado de Chile, que tanto nos ha costado construir, escuálido para actuar en el futuro en materia de seguridad, de educación”.

Pese a los cuestionamientos, el diputado dejó la puerta abierta para respaldar exclusivamente las medidas de ayuda. “Yo le he dicho al ministro Poduje, le he transmitido a todos los ministros y lo vuelvo a hacer, si ustedes presentan literalmente lo que aparece de reconstrucción en ese proyecto, nosotros lo aprobamos en 24 horas, cuentan con los votos del Frente Amplio”, enfatizó.

Sin embargo, reiteró su postura sobre las materias anexas, recalcando que el resto del articulado “es el mayor espolonazo al Estado de Chile que se le ha dado desde 1974, si se aprueba”.

Al analizar los posibles resultados del plan de Reconstrucción, el frenteamplista contrastó los escenarios para distintos sectores de la población. Afirmó que la iniciativa genera “ganancias ciertas y calculables para el 1% más rico del país e incertidumbre de crecimiento económico y creación de empleo para el otro. Por supuesto que yo no puedo votar a favor de eso”.

Respecto a su rol legislativo frente a la administración actual, garantizó su apertura al diálogo institucional: “Yo estoy dispuesto a conversar y voy a hacer la oposición que la Constitución me indica que debo hacer, que es fiscalizar los actos de gobierno y legislar, presentando indicaciones, votando a favor o en contra”.

Las dudas emanadas desde el propio oficialismo sobre la actitud que tomará su coalición también fueron abordadas por el legislador. Frente a esto, exigió un cambio de tono desde el Ejecutivo, manifestando que “yo necesito como ciudadano, y como oposición, para ser constructivo, que el Presidente de la República y el Gobierno dejen la lógica de la campaña”.

Para lograr este objetivo, instó directamente a las autoridades a modificar su discurso público. Su petición fue clara: “Dejen de acusar delitos al boleo, dejen de decir que el Estado está quebrado, dejen de decir que Chile está destruido, etc., para que se pongan a gobernar”.

Finalmente, el diputado ilustró la complejidad de mantener una postura colaborativa bajo las actuales condiciones políticas. “¿Cómo yo puedo ser una oposición constructiva, si el Presidente de la República, el mismo día que nosotros acudimos a La Moneda a conversar del proyecto de ley, nos acusa de delitos y el jefe de bancada de la UDI dice que no hay que conversar con nosotros porque somos irrelevantes? ¿Cómo lo hago?”, concluyó.

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