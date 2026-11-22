Más de 24 carros de Bomberos se encuentran combatiendo un incendio durante la mañana de este domingo que afecta a un galpón en la comuna de Independencia, Región Metropolitana.

Según información preliminar, la emergencia que tiene lugar específicamente en avenida Fermín Vivaceta con Las Enredaderas, donde funciona una fábrica de ventanales, se desarrolla en las cercanías del Hipódromo Chile, lo que amenaza a las caballerizas.

Producto a lo anterior, voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de las comunas de Santiago, Quinta Normal y Ñuñoa trabajan en el combate de las llamas.

A raíz del fuego, una gran columna de humo se hizo visible desde distintos puntos de la Región Metropolitana.

PURANOTICIA