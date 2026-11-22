La PDI detuvo a cinco sujetos de nacionalidad chilena, mayores de edad, por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de drogas. La banda trasladaba cocaína y marihuana desde la Región de Coquimbo a la Metropolitana.

La investigación estableció que la organización trasladaba importantes remesas de droga ocultas en el chasis de una camioneta tipo pick-up, la que era acompañada por otro vehículo que cumplía funciones de escolta, modalidad conocida como “punta de lanza”.

Una vez en la Región Metropolitana, las sustancias eran distribuidas a distintos receptores de los sectores oriente y centro de la capital.

Durante el procedimiento, desarrollado en la comuna de Los Vilos, un binomio canino permitió detectar parte de la droga que se encontraba oculta en la estructura del vehículo, contribuyendo al desarrollo del proceso investigativo.

El subprefecto Pablo Godoy, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur, destacó el trabajo especializado y coordinado que permitió concretar el procedimiento, que culminó con la incautación de 57 paquetes de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 60 kilos 376 gramos, además de 211 gramos de resina de cannabis.

Asimismo, se incautaron ocho teléfonos celulares, dos vehículos, $150.000 en dinero en efectivo, un subfusil y un arma a fogueo adaptada para el disparo.

El procedimiento contó con la coordinación de las Brigadas Antinarcóticos de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La Serena, permitiendo desarrollar un trabajo investigativo que abarcó distintas zonas del país.

Los cinco detenidos quedaron a disposición del proceso judicial, mientras continúan las diligencias investigativas.

PURANOTICIA