Diputado Venegas advierte que Enami tiene actualmente menos recursos y que "eso le da más poder a las empresas más grandes"

El diputado por el Distrito 6 de la región de Valparaíso, Nelson Venegas, sostuvo una reunión con el gobernador regional Rodrigo Mundaca y dirigentes de agrupaciones de la pequeña minería de la zona.

“Me interesa el tema de la pequeña y mediana minería, a propósito de lo que pasó en Ventanas. Me involucré con pequeños mineros, fui estudiando y conociendo el sistema de una minería que no contamina, como la gran minería. Para mí es muy importante avanzar con la pequeña y mediana minería, pero, por sobre todo, con la artesanal. No contamina. Enami tiene muy pocos recursos y esto da más poder a las grandes mineras. Ahí surge el peligro”.

En la ocasión, el parlamentario aseveró que “con todas las nuevas normativas ambientales se hace más compleja la situación, hay que apostar a la minería verde, que es mucho menos extractivista y contaminante. Esa es la orientación ideológica por la cual me he ido involucrando con ellos. Nos hemos juntado con la ministra de Minería, con el vicepresidente de Enami. Estamos generando un equipo y los voy a seguir acompañando, pues tenemos una perspectiva más de fondo. A la ministra le preocupa esta situación. A Enami le complica más el asunto y en la próxima ley de presupuesto trabajaremos con ellos”.

En tanto Mundaca, en esa misma dirección, expuso que “la minería, y particularmente la pequeña minería, forma parte del identitario cultural territorial y también de las vocaciones productivas que existen en la región; son una práctica y un trabajo que es insoslayable y nos hemos comprometido a habilitar una mesa de trabajo después del día 12 de diciembre donde vamos a convocar a Enami, al seremi de Minería, a nuestras divisiones de la DIPLAD y la DIFOI, para iniciar un proceso de trabajo de largo aliento, para determinar los montos de la inversión y de qué manera vamos a tramar el avance en crear un poder de compra que es tremendamente relevante”.

“Los pequeños mineros, los pirquineros de la región al no tener un volumen que sea atractivo para Enami, por ejemplo, simplemente su poder de compra se ve desmejorado y creemos hoy día que una iniciativa de esta naturaleza va a colocar en la centralidad la importancia que tiene la pequeña minería para la región. Estamos hablando de una industria que no contamina, que se queda en los territorios, que preserva los territorios y por tanto nuestro compromiso es trabajar de manera conjunta, apoyar y ver de qué manera podemos hacer realidad el sueño que hoy día tienen y nos han expresado”, comentó el gobernador.

Cabildo-Petorca

En el ámbito de la pequeña minería el Gobierno Regional actualmente ejecuta un programa sobre regulación fomento e innovación a la minería, el cual fue aprobado por el Consejo Regional y alcanza una inversión de 1.300 millones de pesos. Paralelamente, bajo el alero del Plan Marco Desarrollo Territorial Cabildo-Petorca, una de sus aristas tiene relación con el apoyo a la pequeña minería con un programa que se codiseñará, con la posibilidad que abarque además otras comunas con vocación minera, cuyo objetivo es focalizar la asistencia técnica, el seguimiento y la compra de equipamiento o de maquinaria para la pequeña minería o artesanal.

A esto se adicionará otras gestiones o proyecciones de trabajo, en relación al proyecto de capacidad de compra, el cual debe ser diseñado, proyectado tanto la gestión y el presupuesto, para materializar la planta que requieren los pequeños mineros para poder recuperar su capacidad o poder de compra.

En ese punto, el diputado Venegas manifestó su agradecimientos al gobernador por recibir al gremio de la pequeña minería y su compromiso para trabajar juntos en este proyecto, indicando que “por eso es importante que los gobernadores regionales tengan atribuciones, competencias como corresponde, porque es un poder que permite —a través de su descentralización efectiva— ayudar a los mineros de nuestra zona y nuestros mineros son los pequeños mineros, los artesanales, que es gente que necesita de la colaboración del Estado, que no contaminan como la gran minería que solo extrae y luego se va, por lo tanto, hay que estar con los mineros.

“En nuestra región —sostuvo— hay más de 5 mil familias que giran en torno a la pequeña minería; por lo tanto, es un compromiso ineludible por parte del Estado en ese sentido asumir este tipo de desafíos y por eso me siento muy satisfecho por la reunión que hemos tenido, porque hemos tenido progreso y en conjunto con el gobernador podemos lograr avances que en definitiva cumplan con los objetivos que tenemos nosotros que es ayudar en términos concretos a nuestra gente, éstas son cosas reales, no son palabras al viento, tiene que ver con ayuda concreta hacia nuestra gente”.

Martín Espíndola, representante de la asociación gremial minera de Putaendo y director de la Sociedad Nacional de Minería, por el estamento pequeña minería, expresó que “estamos muy contentos porque es la primera vez que vemos el apoyo de una autoridad regional como es el gobernador y de un diputado que está con nosotros para ayudarnos a conseguir lo que nosotros tanto anhelamos que es el poder de compra que como lo hemos solicitado muchos años, muchos gobiernos han pasado y no hemos tenido nada. Por eso se agradece la disposición que han tenido con nosotros de recibirnos y de comprometerse a ayudarnos a sacar este proyecto adelante. Lo que nosotros queremos es un poder de compra y el gobernador nos dice que lo podemos hacer en etapas, no todo porque a lo mejor el monto es muy alto, pero podría ser en etapas, nosotros tenemos que traer la evaluación”.

