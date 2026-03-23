Diputado Valenzuela sostiene que cambios al Mepco afectarán "la valoración que la gente tiene respecto al Presidente"

El diputado y jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, se refirió a los posibles cambios en el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

En conversación con Duna, el parlamentario advirtió que "evidentemente, va a haber una subida generalizada de los precios (...) por supuesto que le va a pegar en la valoración que la gente tiene respecto al Presidente"

El legislador afirmó que desde el PDG están disponibles para respaldar iniciativas que mitiguen los efectos en la población. “Vamos a colaborar en todo aquello que vaya reduciendo el impacto para el segmento que no tiene mucha alternativa”, señaló.

Además, planteó que "si el escenario se ve negativo vamos a apoyar e impulsar todos los tipos de subsidios posibles para un segmento que hoy le está complicando" y manifestó que "va a ser muy duro y nosotros tenemos que estar del lado que signifique un apoyo a ellos".

Por otro lado, Valenzuela comentó "la reducción del sueldo de las autoridades. Son importantes las señales, si le estamos pidiendo que se apriete el cinturón a un gran segmento de la población, ¿por qué no hacemos lo mismo?".

Finalmente, abordó la eventual candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, y sostuvo que "ay que apoyar a la expresidenta, pero sin dinero, hay que apoyarla porque es un tema republicano, pero hoy no tenemos recursos".

(Imagen: @juanmadiputado)

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