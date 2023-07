Diputado Undurraga reconoce estar "en reflexión" respecto a la acusación constitucional contra ministro Ávila

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) se refirió a la votación respecto a la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Este martes, la comisión de diputados rechazó el libelo por tres votos a dos, por lo que el informe llegará a la sala de la Cámara con la recomendación de votar contra la acusación en la sesión que se realizará mañana a contar de las 10:00 horas.

Y en conversación con radio ADN, Undurraga sostuvo que "aquí se están confundiendo muchas cosas y lamentablemente eso puede hacer que no sea tan transparente esta acusación constitucional. En lo personal, estoy en reflexión".

"No me ayuda en nada los argumentos presentados ayer en la comisión; pero tampoco me ayudan las defensas del presidente Boric", añadió.

En ese sentido, manifestó "yo no me puedo ofender en mi condición de discapacitado y con eso estar ofendiendo a todos los discapacitados. Aquí se está haciendo una crítica política y una acusación constitucional a un ministro, y su condición no es lo relevante".

"Lamentablemente, el argumento de la señora Aranda hace parecer que su condición es relevante, pero no lo es", apuntó el militante de Evópoli.

Cabe señalar que este lunes, la integrante del Observatorio Legislativo Cristiano Marcela Aranda, fue invitada a exponer ante la comisión que analiza la acusación constitucional contra el titular de Educación.

En la instancia, la también asesora legislativa de derecha señaló que "el presidente Boric en la última Cuenta Pública dijo, y recibió aplausos, no de nosotros, que 'no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual' (…) cuando escuché esto nos asustamos".

Asimismo, manifestó que "el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución".

"No es algo directamente que tiene que ver con cuestionamientos de su orientación, sino que lo que yo quiero decir -y tenemos los documentos para aprobarlo y lo dice el libelo, que habla del activismo del ministro-, es que él y su activismo LGBTQIA+, y su condición, ha superado el límite de lo privado", acusó.

En ese sentido, afirmo que "ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo".

Tras estas declaraciones, mediante redes sociales, el presidente Gabriel Boric expresó que “las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí queda claramente en evidencia. Esto no debiera ser aceptable en nuestra sociedad".

PURANOTICIA