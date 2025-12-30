Diputado Soto critica a embajadora chilena en Nueva Zelanda por comentarios sobre autodeterminación de Isla de Pascua

El diputado del Partido por la Democracia, (PPD), Raúl Soto, se refirió a la polémica por la publicación de la embajadora chilena en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, que apuntaban a la autodeterminación de Isla de Pascua.

En conversación con Agricultura, Soto sostuvo que la diplomática “no puede desprenderse del cargo, no puede desdoblarse respecto de su representación al país en función de emitir una opinión personal”.

“Eso es inadmisible, es inaceptable. Creo que situaciones como esta contribuyen a una degradación de la diplomacia y se suma a otros hechos que se han vivido en los últimos años, y eso evidentemente que no le hace bien a la democracia”, recalcó.

El parlamentario adelantó que van a citar al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, “para dar cuenta y conversar estas situaciones con altura de mira”.

En cuanto al actuar del Gobierno, Soto afirmó que “respecto de la publicación en redes sociales, por ahora yo estoy conforme con el llamado a atención y con la retractación que existió en función de eliminar esa publicación”.

“Hay una situación que es grave, que es una opinión disruptiva, separatista, que no se condice con la política de Estado en esta materia y que da una señal equívoca respecto de nuestra diplomacia y de nuestra política exterior, y eso no se debe aceptar”, sentenció.

