Diputado Soto confirma que este jueves se anunciará la fecha de presentación de la acusación constitucional contra Rabat

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, confirmó que este jueves se anunciará la fecha de ingreso de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

El legislador respondió al emplazamiento que hizo el Presidente José Antonio Kast para que la oposición presente el libelo contra el secretario de Estado por la firma de decretos que permitieron rebajar las condenas de 56 abusadores sexuales de menores.

“Han tenido una semana para presentar la acusación constitucional, no lo han hecho, ¿por qué?”, planteó desde Italia el jefe de Estado.

“Que la presenten y que se vote, si es que lo estiman pertinente, pero creemos que antes deberíamos avanzar en las modificaciones de las leyes. Si no, que presenten la acusación mañana, porque la han anunciado todos los días y cada día le falta un antecedente más y cada día reconocen más personas que aquí no ha habido una infracción al derecho ni a la Constitución”, añadió.

Al respecto, el parlamentario indicó que r"ecibimos un emplazamiento público de parte del Presidente Kast desde el extranjero, un presidente que al parecer está arrancando de la crisis que tiene en Chile y que hoy, desde Europa, pretende darnos lecciones respecto de lo que tenemos que hacer y en qué oportunidad hacerlo. Eso es inaceptable”.

Bajo ese contexto, aseguró que la oposición no se dejará “pautear” por el jefe de Estado, y anunció que "el día jueves vamos a sostener una segunda reunión, apoyados además por otros constitucionalistas de los distintos partidos de oposición, y se va a anunciar el día, la hora y la fecha en que se va a presentar la acusación constitucional y que no tenemos ninguna duda que va a contar con los votos necesarios, porque acá solo hay dos caminos: o se está del lado de las víctimas (…) o del lado de los victimarios que son violadores, pedófilos y pederastas”.

Sobre los fundamentos del libelo, el diputado sostuvo que “tenemos la certeza de que hay argumentos constitucionales sólidos para exigir la responsabilidad del ministro que firmó la mayoría de estos decretos, que es el ministro de Justicia, Fernando Rabat”.

“Sé que hay ansiedad, yo sé que quieren saber la fecha, la hora exacta y quiénes van a firmar esa acusación constitucional, pero nosotros queremos ser prudentes, queremos ser responsables, queremos hacer un trabajo serio y no vamos a pisar el palito de la provocación del Presidente Kast”, agregó en diálogo con 24 Horas.

“El Presidente, en vez de estar preocupado de la oposición y emplazándonos públicamente desde Europa, debiese estar preocupado de las víctimas”, sostuvo.

Soto también cuestionó el supuesto “ocultamiento” de la totalidad de los decretos firmados por el secretario de Estado e informó que recurrió a Contraloría para solicitar que se indague su actuación.

“Hasta el día de hoy, 13 días después de que se conoció públicamente esta decisión del ministro, todavía no es capaz de transparentar toda la información. ¿Qué esconden? ¿Qué ocultan? ¿Por qué este nivel de opacidad?”, sostuvo.

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