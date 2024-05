Diputado Shalper critica al Gobierno y lo acusa de bajar el perfil a presencia de Hezbolá en Chile

El diputado de Renovación Nacional, Diego Shalper, se refirió en entrevista con Radio Pauta al proyecto de ley de condonación del CAE y la investigación por la presencia del grupo radical Hezbolá en el norte del país.

A través de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Gobierno ha insistido que no hay amenazas de la presencia del grupo radical Hezbolá en territorio nacional.

Sin embargo, la Fiscalía está investigando lo reportado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), movimientos que podrían ser constitutivos de delito, particularmente lavados de activos de ciertas familias que podrían estar vinculadas a Hezbolá en el norte del país.

“Esto evidentemente es relevante tratándose de una familia cuyos integrantes están contenidos en una lista que EE.UU. consideraría como parte de las familias que financia a Hezbolá, al grupo terrorista”, explicó Diego Shalper.

Y también se refirió a las declaraciones de la ministra Tohá sobre este tema, en el sentido de llamar a la calma porque en Chile no hay amenaza de la presencia de este grupo. “O sea, ¿ella ya concluyó la investigación, o lo que quiere decir es que no hay amenazas de una acción terrorista? Me parece que la frase es absolutamente desafortunada”.

“No sé si la ministra está desinformada o está empeñada en bajarle el perfil. Yo creo que el Gobierno comete un error al negarse. Este negacionismo es bastante poco productivo”, dijo Shalper.

“El Gobierno no empatiza lo suficiente con que hoy día en Chile ya está instalada una percepción de temor que está fundada en la realidad. Entonces el Gobierno, en vez de tratar de convencernos de que eso no es real y bajarle el perfil, deberían decir ‘sí, estamos en una situación compleja’”, señaló el parlamentario.

También sobre la ministra del Interior, el diputado de RN indicó que “ella no es panelista de un programa de opinión, ella es la ministra de Interior de Chile, está llamada a conducir las comunicaciones. Son ministros comentaristas, la ministra Tohá se equivoca al minimizar el hecho, ella debería decir que respalda la investigación”.

CONDONACIÓN CAE

Respecto a los anuncios hechos este miércoles por distintos personeros oficialistas sobre personar la deuda CAE, Shalper señaló que “me impresiona lo benevolentes que somos con un Gobierno que hace un anuncio, que no es anuncio. En el fondo, están intentando recuperar la base de apoyo del presidente Boric”.

“Con esto van a tirar un gran titular en a cuenta que recién van a pormenorizar en septiembre. O sea, nos van a mantener 4 meses en la incertidumbre respecto de que cuáles serían los términos concretos en lo que supuestamente vendría esta condonación y me parece tremendamente grave”, criticó Shalper.

“En un momento en que la gente necesita certezas, aquí lo que tiran es una bengala de puras incertezas”, cerró el diputado.

