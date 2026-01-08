Diputado Sebastián Videla denunció que fue víctima de un intento de estafa: "¿De qué cárcel me estás llamando?"

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el diputado Sebastián Videla denunció que fue víctima de un intento de estafa similar al que sufrió la actriz Amparo Noguera, quien perdió cerca de $700 millones de pesos, por la acción de una banda que operaba desde la cárcel de La Serena.

“Delincuentes haciéndose pasar por funcionarios de la CMF intentaron estafarme, asegurando falsamente que tenían un convenio con Santander Chile”, señaló.

El parlamentario añadió que “claramente, no caí y lo denuncié. ¡Miren hasta el final! Lamento profundamente lo ocurrido con la actriz Amparo Noguera, quien fue víctima de una estafa por $700 millones. Precaución, por favor. No se dejen engañar y denuncien estos delitos”.

En el video compartido, se observa al diputado conversando con el supuesto funcionario hasta que le pregunta: “¿De qué cárcel me está llamando?”. El individuo lo insulta y corta la llamada.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Posteriormente, Videla comentó que “es una situación lamentable, porque ya me había pasado, hemos denunciado esto, y por supuesto esto viene de la cárcel. Acabo de hacer la denuncia acá en la Policía de Investigaciones, acá en el Congreso, para que se investigue este hecho, y que, por supuesto no siga pasando, ya que hay muchas personas, lamentablemente adultos mayores, que caen en esto; les sacan muchos recursos de sus cuentas”.

DETALLES DEL INTENTO DE FRAUDE

El parlamentario explicó que el contacto ocurrió cuando salía de una reunión en la Cámara de Diputados: “Me llamaron diciéndome que era un funcionario de la CMF y que era aparte también agente de Banco Santander, que habían bloqueado mi cuenta del banco, a lo cual él me manifestaba que podía ayudarme a desbloquearla”.

Agregó que “de hecho, me dio el nombre de un agente, que efectivamente sale en Internet, en Google, en algunas páginas, entonces era como muy creíble. Obviamente, nos dimos cuenta de que era una estafa, y comenzamos a grabar para tener evidencia de esto, e hicimos la denuncia”.

El diputado precisó que esta modalidad resulta más convincente que otras: “A diferencia de otra estafa, como dando muchos datos específicos míos, y también ya decir que son un agente en banco, ustedes dan una página, tienen una web, como que eso fue como, es como muy creíble”.

