Diputado Schubert tilda de "no prudente" la interpelación al canciller Pérez Mackenna tras explicaciones en la Comisión

El diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, cuestionó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna a raíz de la polémica con Argentina y sostuvo que el ministro ya entregó explicaciones ante la instancia, por lo que consideró “no prudente” recurrir a esta herramienta.

En entrevista con Tele13 Radio, el parlamentario explicó que el canciller participó en una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, una parte de la cual tuvo carácter secreto, instancia en la que, según afirmó, se le formularon las preguntas pertinentes sobre la situación.

“Pudimos hacerle con libertad todas las preguntas que nos pareció y él las contestó todas, entonces después de haber contestado en una sesión secreta todo lo que se le preguntó, no sé cuánto más se puede obtener en una sesión que es pública”, añadió Schubert.

En esa línea, agregó que “nos parece que no es oportuno, aquí estas herramientas que existen hay que utilizarlas con sabiduría y con prudencia, y creo que no es prudente interpelar o por lo tanto cuestionar a un ministro de Estado cuando nos está representando en negociaciones que son muy relevantes para los intereses nacionales”, expresó en relación con las conversaciones con Estados Unidos.

POLÉMICA CON ARGENTINA

Respecto de la respuesta del Gobierno frente a la polémica con Argentina, Schubert señaló que “nosotros no podemos hacer nada, y me refiero como Chile, no podemos hacer nada para evitar que alguien, alguna autoridad o alguna persona en otro país diga determinada cosa que es imprecisa”.

“Ellos luego reconocen que son errores, porque distinto es que luego de haberse aclarado según nosotros la situación, venga la autoridad argentina a decir lo contrario, no es eso lo que ha ocurrido”, añadió.

El diputado también se refirió a las declaraciones relacionadas con el Estrecho de Magallanes y aseguró que “si mañana alguien cuestiona lo del Estrecho Magallanes, déjeme decirle que las propias autoridades argentinas, gracias a lo que ha ocurrido, muy lamentable, han reconocido que los tratados son los que fijan los límites y han dicho expresamente que sin lugar a dudas el Estrecho Magallanes es chileno”.

“Nadie lo pone en duda hoy, y eso creo que es relevante y eso se condice con el trabajo silencioso y dentro de los códigos de la diplomacia que lleva adelante la Cancillería”, comentó.

CRÍTICAS DESDE SU PROPIO SECTOR

Además, Schubert cuestionó que parlamentarios de su propio sector hayan criticado al canciller por el manejo de la situación.

“Yo creo que esos comentarios se pueden hacer, pero se tienen que hacer de manera directa y en privado”, dijo.

Finalmente, el diputado calificó la tensión con Argentina como “un impasse incómodo”, aunque sostuvo que Chile terminó fortalecido tras la controversia.

“Un impasse incómodo, donde creo que salimos fortalecidos, insisto, porque tenemos a la autoridad reconociendo que el estrecho sí, sin lugar a dudas, es chileno y creo que eso es un punto a favor muy importante”.

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